Euro 2020 : quand a lieu le prochain tournoi de l’UEFA et qui l’accueille ?

La finale de l’Euro 2020 approche à grands pas – l’Angleterre affrontant l’Italie.

Se qualifier pour la finale est une grande nouvelle pour n’importe quelle équipe, mais pour les Three Lions, c’en est une pour les livres d’histoire car il s’agit de leur première finale de tournoi majeur depuis la victoire de la Coupe du monde en 1966.

L’Euro 2020 pourrait-il être le début d’un nouveau chapitre pour les fans de football anglais ? La séquence pourrait-elle se poursuivre jusqu’aux prochains Euros ?

Nous devrons attendre un peu pour le savoir – lisez la suite pour savoir quand auront lieu les prochains euros et où.

Quand est le prochain tournoi de l’UEFA Euro ?

La prochaine compétition de l’Euro est prévue du 14 juin au 14 juillet 2024.

Les Euros ont lieu tous les quatre ans.

Même si l’Euro 2020 a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus, ils conservent le calendrier initialement prévu et ne retardent pas la compétition jusqu’en 2025.

Qui accueille l’Euro 2024 ?

Le Championnat d’Europe de football de l’UEFA 2024 sera organisé par l’Allemagne.

C’était entre l’Allemagne et la Turquie, avec un scrutin secret déterminant le résultat.

Ce sera la troisième fois que des matches de l’Euro seront disputés sur le sol allemand, et la deuxième fois en Allemagne réunifiée : l’ex-Allemagne de l’Ouest a accueilli le tournoi en 1988, et quatre matches de la multinationale Euro 2020 se sont joués à Munich.



L’Olympiastadion de Berlin sera l’un des dix sites utilisés pour l’Euro 2024. (Photo : Sean Gallup/.)

Cependant, ce sera la première fois que la compétition se déroulera dans l’ex-Allemagne de l’Est avec un stade à Leipzig étant l’un des dix sites choisis.

Les dix sites qui accueilleront les matches de l’Euro 2024 sont :

Olympiastadion, Berlin Allianz Arena, Munich Westfalenstadion, Dortmund Arena AufSchalke, Gelsenkirchen Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Volksparkstadion, Hambourg Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf RheinEnergieStadion, Cologne Waldstadion, Francfort Red Bull Arena, Leipzig

Qui jouera l’Euro 2024 ?

En tant qu’hôte, l’Allemagne s’est qualifiée automatiquement pour le tournoi.

Les 23 places restantes seront déterminées lors de matches de qualification, la phase de groupes se déroulant de mars à novembre 2023 et les barrages liés à l’UEFA Nations League 2022-2023 en mars 2024.

