Euro 2020 : quand est la finale et sur quelle chaîne sera-t-elle diffusée ?

Le dernier match du tournoi approche (Photo: The FA/.)

L’Angleterre est sur le point d’affronter le Danemark en demi-finale de l’Euro, et beaucoup sont convaincus que le football revient à la maison cette année.

Le dernier match du tournoi approche, ce qui signifie que les demi-finalistes gagnants se battront bientôt pour soulever le trophée.

Après une victoire spectaculaire 4-0 contre l’Ukraine, l’équipe d’Angleterre semble solide et les fans sont optimistes quant à leurs chances.

Alors, quand sont les finales, et comment pouvez-vous regarder ?

Quand est la finale de l’Euro 2020 ?

La finale de l’Euro aura lieu le dimanche 11 juillet à 20h.

Vous pouvez regarder le match sur BBC One et ITV, et le diffuser sur iPlayer et ITV Player.



Les fans anglais sont optimistes quant aux chances de l’équipe (Photo: .)

Comme les demi-finales, la finale se jouera au stade de Wembley.

Il a été annoncé hier que les Londoniens pourraient gagner des billets pour la finale s’ils ont leur premier vaccin, via une plateforme en ligne.

Qui joue la finale de l’Euro 2020 ?

Si l’Angleterre dépasse le Danemark en demi-finale de ce soir, elle affrontera l’Italie en finale.

Hier, l’Italie a battu l’Espagne aux tirs au but après un match tendu – et largement égalitaire –.

L’équipe de Roberto Mancini est la seule équipe de la compétition avec un record de 100 pour cent de victoires.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

S’adressant à la BBC, le manager Gareth Southgate espérait que l’Angleterre pourrait se rendre jusqu’au bout.

“Ces joueurs font des progrès énormes et font tomber les barrières tout le temps”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons jamais participé à une finale de championnat d’Europe, nous pouvons donc être la première équipe anglaise à faire ce qui est vraiment excitant.”

PLUS : Jose Mourinho fait l’éloge de “l’arrogant” Harry Maguire pour ses performances à l’Euro2020

PLUS : Euro 2020 : Atomic Kitten sort un remix sauvage de Whole Again pour Gareth Southgate

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();