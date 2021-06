Euro 2020 : quand est le prochain match de l’Angleterre, et qui vont-ils jouer ?

L’équipe d’Angleterre se prépare pour son prochain match (Photo: .)

L’Euro est bel et bien lancé, l’équipe de Gareth Southgate se préparant actuellement pour son prochain match.

L’Angleterre a terminé en tête de son groupe dans la compétition, sa victoire contre la République tchèque consolidant sa place en huitièmes de finale.

Les autres équipes nationales du pays de Galles ont également progressé vers les huitièmes de finale, malgré leur défaite contre l’Italie, tandis que l’Écosse a été éliminée suite à une défaite contre la Croatie.

Alors, quand l’Angleterre jouera-t-elle ensuite et à qui affrontera-t-elle ?

L’Angleterre affrontera l’Allemagne lors de son premier match à élimination directe du tournoi le mardi 29 juin.

Le prochain match de l’équipe de Gareth Southgate est contre l’Allemagne (Photo: .)

L’Allemagne a terminé deuxième après s’être battue pour obtenir un match nul 2-2 contre la Hongrie lors de son dernier match de groupe

Le match sera diffusé sur BBC One et iPlayer, avec un coup d’envoi prévu à 17h.

Qui joue dans les 16 derniers ?

L’Angleterre affrontera l’Allemagne du groupe F – qui a été appelé le groupe de la mort par certains, car il comprend trois des équipes les mieux notées au monde.

Les 16 autres derniers matchs sont :

Pays de Galles contre Danemark Italie contre Autriche Pays-Bas contre République tchèque Belgique contre Portugal Croatie contre Espagne France contre Suisse Suède contre Ukraine

Si l’Angleterre battait l’Allemagne à égalité, elle affronterait l’Ukraine ou la Suède en quarts de finale à Rome.

Une date potentielle de demi-finale impliquerait le vainqueur Pays-Bas/République tchèque contre Pays de Galles/Danemark.

Le match final aura lieu à Wembley le dimanche 11 juillet.

Le tournoi UEFA Euro 2020 a enfin lieu après avoir été retardé l'année dernière, avec des matchs joués à partir de 11 juin – 11 juillet 2021.

