Euro 2020 : quand l’Angleterre a-t-elle battu l’Allemagne pour la dernière fois ?

L’Angleterre peut-elle battre l’Allemagne pour progresser en Euros ce soir ? (Photo : .)

Le tournoi de l’UEFA Euro 2020 est en huitièmes de finale et l’équipe anglaise de Gareth Southgate devrait affronter l’un de ses plus anciens rivaux de football : l’Allemagne.

L’Angleterre a réussi à terminer en tête de son groupe pour s’assurer sa place dans les huitièmes de finale, tandis que l’Allemagne a terminé deuxième du leur, ce qui a permis aux deux équipes de s’affronter en huitièmes de finale.

Les fans anglais du monde entier seront à la fois excités et nerveux, alors que l’équipe de Southgate cherche à trouver un moyen de se qualifier pour sa toute première finale de l’Euro.

C’est un match avec une longue histoire qui a vu les deux équipes s’affronter à plusieurs reprises.

Mais combien de fois les équipes se sont-elles affrontées et combien de ces matchs l’Angleterre a-t-elle gagnés ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’historique des matchs de cette rivalité passionnante…

Combien de fois l’Angleterre a-t-elle affronté l’Allemagne ?



La victoire la plus célèbre de l’Angleterre sur l’Allemagne était, bien sûr, lors de la finale de la Coupe du monde 1966 (Photo: .)

Officiellement, l’Angleterre et l’Allemagne se sont affrontées 32 fois au total, le match d’aujourd’hui devant être le 33e.

Ils se sont affrontés dans quatre matches d’Euro, sept matches de Coupe du monde, un total de 11 matches de compétition – ils ont également disputé 21 matches amicaux internationaux.

Les équipes se sont affrontées dans neuf matchs non officiels de 1899 à 1911, ce qui remonte à plus de 100 ans.

Le match (et la victoire) le plus important pour les fans anglais dans cette longue histoire serait la finale de la Coupe du monde 1966, où l’Angleterre a battu l’Allemagne de l’Ouest (comme l’équipe s’appelait entre 1949 et 1990, lorsque le pays a été divisé par le mur de Berlin) 4 -2 pour remporter la seule Coupe du monde que l’Angleterre ait remportée jusqu’à présent.

La finale de la Coupe du monde 1966 a eu lieu à Wembley, le même stade que pour le match de ce soir, et c’était également la première fois que les équipes s’affrontaient dans un match de compétition.

La dernière fois qu’ils se sont affrontés, c’était pour un match amical international en novembre 2017, où le score s’est terminé à 0-0.

Sur les 32 matchs, l’Allemagne devance l’Angleterre avec un total de 15 victoires contre 13 pour l’Angleterre – quatre des matchs se sont soldés par un match nul.

Quand l’Angleterre a-t-elle battu l’Allemagne pour la dernière fois ?



Harry Kane a marqué contre l’Allemagne en 2016, peut-il recommencer ce soir ? (Photo : .)

Cela fait cinq ans que l’Angleterre n’a pas battu l’Allemagne, lors d’un match amical international qui a eu lieu le 26 mars 2016.

L’équipe d’Angleterre – qui était dirigée par Roy Hodgson à l’époque – est revenue de 2-0 pour remporter le match 3-2, avec Harry Kane, Jamie Vardy et Eric Dier sur la feuille de match.

La dernière fois que l’Angleterre et l’Allemagne se sont affrontées dans un match de compétition, c’était lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, où ils ont perdu 4-1 – l’Allemagne finirait troisième du tournoi.

L’Angleterre espère éviter une répétition de ce match dans le match aujourd’hui alors qu’elle cherche à se rapprocher de la finale de l’Euro, qui aura lieu le 11 juillet.

Quand a lieu le match de l’Angleterre aujourd’hui ?

Le coup d’envoi de l’Angleterre contre l’Allemagne est donné aujourd’hui à 17 heures, le 29 juin.

Le jeu sera diffusé en direct sur BBC One, ainsi que diffusé en direct sur l’application BBC iPlayer.

PLUS : Jose Mourinho fait une prédiction pour le match à élimination directe de l’Angleterre contre l’Allemagne pour l’Euro 2020

PLUS : L’équipe d’Angleterre qui a fui pour affronter l’Allemagne comprend Bukayo Saka mais pas Jack Grealish

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();