Euro 2020 : quand les cartons jaunes sont-ils réinitialisés ?

L’Anglais Kalvin Phillips reçoit un carton jaune lors du match contre l’Allemagne au stade de Wembley (Photo : Eddie Keogh/.)

Tout le monde attend nerveusement le match de quart de finale de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre l’Ukraine ce soir, en particulier les joueurs portant un carton jaune.

L’Angleterre a eu une séquence d’invincibilité dans le tournoi jusqu’à présent, donnant aux fans l’espoir qu’ils pourraient remporter le trophée s’ils battaient l’Ukraine ce soir pour s’assurer une place en demi-finale.

Mais certains joueurs marcheront sur une corde raide de suspension, ayant été condamnés plus tôt dans le tournoi pour avoir enfreint les lois du jeu.

Mais combien de temps faut-il avant que les réservations soient réinitialisées ?

Quand les cartons jaunes sont-ils réinitialisés ?



Il y a eu beaucoup de réservations et de cartons rouges jusqu’à présent ce tournoi (Photo : Ozan Kose/.)

Les joueurs avec une réservation n’ont pas à attendre trop longtemps pour les effacer, car les cartons jaunes sont effacés une fois les quarts de finale terminés.

Cela signifie que si un joueur obtenait un carton jaune en demi-finale et avait déjà reçu une réservation plus tôt dans le tournoi, il serait toujours éligible pour jouer en finale.

La seule façon pour un joueur de rater la finale est de recevoir un carton rouge lors de sa demi-finale.

Cependant, si un joueur déjà réservé devait recevoir un autre jaune lors des matchs de quart de finale aujourd’hui, il ne participerait pas aux demi-finales (si son équipe réussissait).

Quels joueurs anglais ont un booking ?

Il y a actuellement quatre joueurs anglais sur un carton jaune qui risquent d’être suspendus.

Ces joueurs sont Phil Foden, Harry Maguire, Kalvin Phillips et Declan Rice.

Perdre l’un de ces joueurs pour une éventuelle demi-finale contre le Danemark ou la République tchèque serait un coup dur pour Gareth Southgate, car tous les quatre ont figuré en bonne place dans l’équipe jusqu’à présent.

L’Ukraine a également quatre joueurs sur réservation – il s’agit d’Artem Dovbyk, Andriy Yarmolenko, Mykola Shaparenko et Serhiy Sydorchuk.

Angleterre v Ukraine débutera à 20 heures et peut être regardé en direct sur BBC One et BBC iPlayer.

