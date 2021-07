Euro 2020 : que se passe-t-il si l’Angleterre gagne ? Des OBE aux jours fériés

Il y a beaucoup d’excitation et d’attentes dans l’air avant la finale de dimanche (Photo : Laurence Griffiths/.)

Brisant l’habitude de la vie de nombreux fans, l’Angleterre se qualifie pour sa première finale de tournoi majeur en 55 ans.

L’équipe – dirigée par Harry Kane et dirigée par le nouveau héros du pays, Gareth Southgate – affrontera l’Italie en finale dimanche à Wembley.

Plus de 90 000 fans pourraient être à Wembley pour regarder l’événement sportif colossal, plein d’optimisme quant au retour du football à la maison.

Si c’est le cas, à quoi ressemblera le retour à la maison ? Y aura-t-il une parade de la victoire et qu’a-t-on dit sur les jours fériés ?

L’équipe d’Angleterre sera-t-elle anobli si elle remporte l’Euro 2020 ?

Que l’Angleterre aille jusqu’au bout ou non, la performance de Southgate a rendu très probable que les gens l’appelleront pour qu’il reçoive des honneurs.

Il y a un précédent pour que cela se produise, après tout. Sir Alf Ramsey a été fait chevalier pour avoir mené l’Angleterre à la gloire de la Coupe du monde en 1966.

Actuellement, Gareth Southgate est en lice le 8/11 pour un titre de chevalier.



Lève-toi, Sir Southgate..? (Photo : .)

Alex Apati de Ladbrokes a dit Metro.co.uk: “Le football est un pas de plus vers le retour à la maison et Southgate serait sûrement un shoo-in pour un titre de chevalier si ses garçons faisaient le travail dimanche.”

Quant aux autres membres de l’équipe, Harry Kane a déjà un MBE, mais pourrait recevoir un honneur encore plus élevé, tandis que d’autres membres de l’équipe pourraient probablement figurer sur la liste d’honneur de la reine pour services rendus au sport.

Y aura-t-il un jour férié si l’Angleterre remporte l’Euro 2020 ?

C’est une bonne idée, mais c’est peu probable.

Un jour férié devrait être suggéré à la reine par Boris Johnson, et elle pourrait alors en déclarer un avec une proclamation royale.

Pour ce que ça vaut, Boris Johnson ne l’a pas exclu, répondant à l’annonce d’une pétition qui gagne du terrain en déclarant: “Je pense que ce serait tenter le destin. Voyons ce qui se passe.’

Donc pas un oui, mais pas un non.

Cependant, il est possible que certaines entreprises choisissent de donner à leurs employés un jour de congé pour participer aux célébrations – ou pour se remettre de la veille.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Y aura-t-il un défilé si l’Angleterre remporte l’Euro ?

Il est courant qu’il y ait de grands défilés de victoires après de grandes victoires sportives, et la première victoire en tournoi depuis plus de 50 ans vaudrait un grand spectacle.

Toutes les célébrations devraient avoir lieu après la fin des restrictions de verrouillage le 19 juillet.

Cependant, le Daily Mail rapporte que toute célébration pourrait devoir attendre encore plus tard, vers septembre, lors de la première pause internationale de la saison de Premier League.

