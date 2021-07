Euro 2020 : que se passe-t-il si les équipes sont à égalité ? Règles sur les prolongations, les pénalités et les remplacements

L’Angleterre et l’Italie sont à égalité 1-1 en finale de l’Euro 2020, alors que se passe-t-il maintenant ? (Photo : UEFA)

Les fans sont au bord de leur siège alors que l’Angleterre et l’Italie sont actuellement à égalité 1-1 en finale de l’Euro 2020.

En fait, la moitié des matches des huitièmes de finale de l’Euro 2020 se sont soldés par des égalités après règlement, tout comme l’un des quarts de finale et un match de demi-finale.

Alors se passe-t-il maintenant que les équipes sont à égalité – comment un gagnant est-il déterminé ?

Voici toutes les règles sur les prolongations, les tirs au but et les règles de remplacement.

Que se passe-t-il si les équipes sont à égalité à l’Euro 2020 ?

Les règles officielles du tournoi du Championnat d’Europe décrivent ce qui se passe après ces 90 minutes de régulation dans le cas où le score est toujours à égalité.



Il y a deux étapes qui peuvent être franchies en cas d’égalité (Photo : CLAUDIO VILLA)

Les deux étapes sont les suivantes :

Temps supplémentaire

S’il n’y a pas de vainqueur à la fin du temps de jeu normal des play-offs, deux périodes de prolongation de 15 minutes sont jouées.

Si des prolongations sont nécessaires, il y a une pause de cinq minutes entre la fin du temps réglementaire et le début des prolongations.

En règle générale, les joueurs restent sur le terrain de jeu pendant cette pause de cinq minutes, à la discrétion de l’arbitre.

Six des 15 finales du Championnat d’Europe de tous les temps se sont jouées en prolongation.

Pénalités

S’il n’y a pas de vainqueur clair à la fin des prolongations, des coups de pied du point de penalty sont effectués.

L’arbitre décide quel but sera utilisé pour les coups de pied.

La seule fois où la finale de l’Euro s’est terminée par des tirs au but, c’est lorsque la Tchécoslovaquie a gagné contre l’Allemagne de l’Ouest en 1976.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Quelles sont les règles de remplacement des prolongations ?

Chaque équipe a droit à cinq remplacements dans chaque match de la compétition et à un sixième remplacement à utiliser exclusivement pendant les prolongations.

Que s’est-il passé lors de la finale de l’Euro 2016 ?

Il y avait une égalité à la 90e minute lors de la dernière finale de l’Euro, et ils sont donc allés en prolongation.

La finale de l’Euro 2016 entre le Portugal et la France a été décidée par un but en prolongation à la 109e minute par le Portugais Eder.

