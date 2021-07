Euro 2020 : Qu’est-ce que la VAR et est-elle utilisée ?

Verrons-nous certaines décisions annulées par la VAR à travers l’Euro 2020 ? (Photo : .)

Le tournoi de l’UEFA Euro 2020 est presque terminé, avec de nombreux fans anglais ravis du fait que l’Angleterre ait atteint sa première finale en 55 ans.

L’Angleterre jouera contre l’Italie au stade de Wembley dimanche soir, après avoir maintenu une séquence d’invincibilité tout au long de la compétition, n’encaissant qu’un seul but contre le Danemark en demi-finale.

Ce match de demi-finale a eu un moment de controverse, l’Angleterre s’étant vu infliger une pénalité discutable qui les a finalement amenés à marquer le vainqueur.

Le VAR, qui est largement utilisé dans le sport depuis 2018, n’a pas été utilisé dans ce cas, car la décision de l’arbitre Danny Makkelie ne pouvait pas être considérée comme une erreur claire et évidente.

Cela a amené de nombreuses personnes à se demander à quoi sert exactement le VAR et comment il a joué un rôle dans le tournoi jusqu’à présent.

Pendant que nous vérifions le replay, voici tout ce que nous savons sur VAR et son utilisation à l’Euro 2020…

Qu’est-ce que la VAR ?



Vérifiez la lecture ! (Photo : .)

VAR signifie Video Assistant Referee et est le nom donné à l’officiel de match qui examine les décisions prises par l’arbitre principal à l’aide de séquences vidéo et d’un casque pour la communication.

Il est utilisé pour aider à porter des jugements rapprochés sur les moments clés des jeux, tels que les buts, les hors-jeu, les décisions de pénalité et les cartons rouges, l’officiel du VAR pouvant utiliser la technologie vidéo pour lire n’importe quel moment du jeu.

Il a reçu une réaction mitigée des fans depuis qu’il a été présenté pour la première fois sur une grande scène à la Coupe du Monde de la FIFA en 2018.

Il a depuis été utilisé en Premier League et dans d’autres ligues à travers le monde, avec de nombreux fans, experts et managers laissés perplexes par certaines décisions de hors-jeu prises à l’aide de la technologie.

La VAR est-elle utilisée dans l’Euro 2020 ?



Raheem Sterling a été victime d’une faute de Mathias Jensen, entraînant l’attribution d’un penalty, bien que la décision n’ait pas été revue par VAR (Photo: Alex Morton/.)

Le VAR a été utilisé dans tous les matches de l’Euro 2020, et c’est la première fois que la technologie est utilisée lors d’un tournoi Euros.

Les officiels à distance sont basés au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse, et seront en communication directe avec l’arbitre de match et les officiels pour tous les matches.

L’UEFA dispose de deux salles aménagées à Nyon afin que, lorsque différents matchs se jouent en même temps, les officiels puissent toujours leur accorder toute leur attention.

Chaque match a eu un arbitre VAR dans les 11 villes hôtes où les matchs ont eu lieu dans le tournoi.

Il y a également eu un arbitre assistant VAR et un arbitre vidéo hors-jeu qui se concentrent sur des incidents spécifiques.

Les arbitres sur le terrain ont également eu des moniteurs de ligne de touche similaires aux stades de Premier League et les utilisent autant que possible lorsque VAR intervient.

