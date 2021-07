Euro 2020 : questions et réponses du quiz sur l’Angleterre

Qui est le meilleur fan d’Angleterre entre vous et vos potes ? (Photo : Frank Augstein/Piscine)

L’Angleterre affronte l’Ukraine en quart de finale du tournoi Euro 2020 ce soir, alors qu’elle cherche à poursuivre son invincibilité dans le tournoi pour s’assurer une place en demi-finale.

L’Angleterre a réservé sa place dans les quarts avec une victoire 2-0 sur ses rivaux allemands, donnant aux supporters l’espoir que le football pourrait effectivement revenir à la maison.

Bien que les fans anglais ne puissent pas être à Rome pour le match, beaucoup se connecteront à BBC One pour le coup d’envoi de 20 heures pour montrer leur soutien aux Three Lions.

Que vous cherchiez à tuer le temps avant le match ou à vous divertir à la mi-temps, pourquoi ne pas tester vos amis sur leurs connaissances de l’équipe d’Angleterre et de leur histoire en Championnat d’Europe ?

Questions et réponses du quiz Angleterre Euros



Gareth Southgate espère que son équipe pourra aller jusqu’en finale (Photo : Marc Atkins/.)

Question : Quelle est l’Angleterre la plus éloignée de l’Euro ?

UNE: Les demi-finales, en 1996 et 1968.

Question : L’Angleterre et l’Ukraine se sont affrontées sept fois auparavant, mais combien de ces matchs l’Angleterre a-t-elle remportés ?

UNE: Quatre

Question : Qui est le meilleur buteur d’Angleterre jusqu’à présent dans ce tournoi ?

UNE: Rahim Sterling

Question : Le gardien anglais Jordan Pickford joue actuellement pour quel club ?

UNE: Everton FC

Question : Quel pays Jack Grealish a-t-il représenté au niveau des jeunes ?

UNE: République d’Irlande

Question : Quels comédiens ont écrit les paroles de Three Lions (Football’s Coming Home) ?

UNE: David Baddiel et Frank Skinner

Question : Qui a marqué le plus de buts pour l’Angleterre dans son histoire de l’Euro ?

UNE: Alan Shearer avec sept buts

Question : Dans quelle position Gareth Southgate a-t-il joué pour l’Angleterre ?

UNE: Défenseur / Défenseur central

Question : L’Angleterre n’a pas réussi à se qualifier pour l’Euro de quelle année ?

UNE: 2008

Question : L’Angleterre a atteint les quarts de finale en 2004, mais quelle équipe l’a éliminée après une séance de tirs au but ?

UNE: le Portugal



La volée de Paul Gascoigne à l’Euro 96 est l’un des buts les plus emblématiques de l’Angleterre de tous les temps (Photo: Gunnar Berning//.)

Question : Quel défenseur détient le record du plus grand nombre d’apparitions de l’Angleterre à l’Euro ?

UNE: Gary Neville avec 11 apparitions

Question : Paul Gascoigne a marqué une volée emblématique lors de la campagne de l’Euro 1996 contre quelle équipe ?

UNE: Écosse

Question : Qui était le manager de l’Angleterre lorsque l’équipe a remporté la troisième place de l’Euro 1968 ?

UNE: Alf Ramsey

Question : Quelle est la seule équipe à avoir battu l’Angleterre lors des éliminatoires de l’Euro 2020 ?

UNE: République Tchèque

Question : Combien de buts l’Angleterre a-t-elle marqué lors de l’Euro 2016 ?

UNE: Quatre



Alan Shearer à son apogée lors de l’Euro 96 (Photo: .)

Question : Quel joueur anglais s’est vu refuser un but contre le Portugal lors de l’Euro 2004 ?

UNE: Sol Campbell

Question : Qui a accordé un penalty à la 89e minute contre la Roumanie qui a entraîné la sortie de l’Angleterre de l’Euro 2000 ?

UNE: Phil Neville

Question : Qui est le seul joueur anglais à avoir remporté le Soulier d’Or à l’Euro ?

UNE: Alain Shearer

Question : Qui a marqué un but dans les arrêts de jeu pour l’Angleterre contre le Pays de Galles en phase de groupes de l’Euro 2016 ?

UNE: Daniel Sturridge

Question : A l’Euro 1996, qui l’Angleterre a-t-elle battu aux tirs au but en quarts de finale ?

UNE: Espagne

Euro 2020 : tout ce que vous devez savoir

Le tournoi UEFA Euro 2020 a enfin lieu après avoir été retardé l’année dernière, avec des matchs joués à partir de 11 juin – 11 juillet 2021.

Vous pouvez en savoir plus sur l’Euro 2020 ici.

