Euro 2020 : qui joue aujourd’hui ? Matchs du 17 juin

Le tournoi 2020 a été déplacé en 2021 mais conserve son nom d’origine (Photo: .)

Les fans de football apprécient le tournoi UEFA Euro 2020 depuis son lancement le 11 juin.

Après avoir été reporté l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, beaucoup se sont délectés de l’action retardée de l’Euro, l’équipe anglaise de Gareth Southgate ayant pris un départ gagnant lors de son premier match de groupe.

Les matches de phase de groupes bien remplis offrent de nombreux matchs aux fans de sport, tous menant aux huitièmes de finale qui décideront qui jouera en finale au stade de Wembley le 11 juillet.

Quels matchs se jouent aujourd’hui, 17 juin ?

Euro 2020 : qui joue aujourd’hui ?



La Belgique a remporté son match d’ouverture contre la Russie la semaine dernière (Photo: .)

Le 17 juin, les équipes des groupes B et C s’affronteront au deuxième tour des matches de groupe.

Les matchs d’aujourd’hui sont les suivants :

Ukraine v Macédoine du Nord – Coup d’envoi à partir de 14h Danemark – Belgique – Coup d’envoi à partir de 17h Pays-Bas – Autriche – Coup d’envoi à partir de 20h

Groupes Euro 2021

Le tournoi UEFA Euro 2020 se déroule du 11 juin – 14 juillet.

Tout commence avec la phase de groupes, les deux meilleures équipes de chaque groupe procédant aux huitièmes de finale une fois tous les matches joués.

groupe A

Italie Pays de Galles Suisse Turquie

Groupe B

Belgique Russie Finlande Danemark

Groupe C

Autriche Pays-Bas Ukraine Macédoine du Nord

Groupe D

République tchèque Angleterre Croatie Écosse

Groupe E

Slovaquie Espagne Suède Pologne

Groupe F

France Allemagne Portugal Hongrie

En savoir plus sur l’Euro 2020 ici.

Où puis-je regarder les matchs de l’Euro 2020 d’aujourd’hui ?



Le ballon Adidas officiel du tournoi Euro 2020 (Photo: .)

La BBC et ITV se partagent la couverture du tournoi Euro 2020, à la fois à la télévision en direct et via BBC iPlayer et ITV Hub.

Le programme de diffusion des matchs d’aujourd’hui est le suivant :

Ukraine contre Macédoine du Nord – ITV / ITV Hub Danemark contre Belgique – ITV / ITV Hub Pays-Bas contre Autriche – BBC One / BBC iPlayer

Euro 2020 : tout ce que vous devez savoir

Le tournoi UEFA Euro 2020 a enfin lieu après avoir été retardé l’année dernière, avec des matchs joués à partir de 11 juin – 11 juillet 2021.

Vous pouvez en savoir plus sur l’Euro 2020 ici.

