Euro 2020 : qui pourrait affronter l’Angleterre en finale ?

Gareth Southgate espère mener l’Angleterre à une finale européenne cette semaine (Photo: .)

L’Angleterre n’est qu’à 90 minutes de sa première finale majeure depuis qu’elle a remporté la Coupe du monde en 1966 – mais qui pourraient-ils jouer s’ils parviennent à vaincre le Danemark à l’Euro 2020 ?

L’équipe de Gareth Southgate a livré une superbe performance d’équipe contre l’Ukraine samedi alors qu’elle s’est imposée 4-0.

Les Three Lions joueront désormais leur demi-finale à Wembley contre le Danemark, les Danois battant la République tchèque 2-1 en quart de finale.

Le Premier ministre Boris Johnson envisage déjà la finale de dimanche en annonçant que les pubs seraient autorisés à prolonger leurs heures d’ouverture.

Mais pour l’instant, toute l’attention de Southgate se concentrera sur la victoire contre le Danemark et sur le fait d’aller plus loin que la sortie de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2018.

Le match de l’Angleterre contre le Danemark sera la deuxième demi-finale – alors qui est impliqué dans l’autre moitié du tirage au sort ?

À qui l’Angleterre pourrait-elle affronter en finale de l’Euro 2020 ?

Le match de ce soir à Wembley voit l’Espagne affronter l’Italie devant 60 000 fans.



L’Italie a semblé solide défensivement tout au long du tournoi (Photo: .)

Si l’Angleterre bat le Danemark mercredi, elle affrontera le vainqueur du match de ce soir.

Les deux équipes sont à égalité avec l’Italie sur une séquence de 32 matchs sans défaite tandis que l’Espagne est l’équipe la plus marquante du tournoi avec 12 buts en cinq matches.

Ce match a le potentiel d’aller au-delà des 90 minutes et même des pénalités.

L’Espagne a disputé deux prolongations consécutives lors de victoires palpitantes contre la Croatie et la Suisse en route vers la demi-finale, tandis que l’Italie l’a fait en huitièmes de finale contre l’Autriche.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Southgate et son équipe regarderont sans aucun doute le match de ce soir en prévision de rencontrer le vainqueur en finale et le coach anglais pense que son équipe est mieux préparée pour un match de cette ampleur par rapport à 2018.

“Nous sommes mieux préparés pour cette demi-finale dans la mesure où nous l’avons déjà vécue”, a déclaré Southgate.

«Et bien que cela ne détermine pas la victoire ou la perte d’un match de football, nous sommes conscients de nombreux facteurs et nous avons déjà traité cela vous aident à mieux vous préparer.



L’Espagne n’a eu aucun mal à trouver le chemin des filets jusqu’à présent avec de nombreux buts (Photo: .)

« Donc, par exemple, après le match à Rome, les célébrations étaient à un certain niveau, alors qu’en Russie, probablement pour passer le premier match à élimination directe et le quart de finale, a pris beaucoup d’énergie émotionnelle.

“A Rome, tout le monde était assez calme sur ce qui se passait et nous savions que nous n’avions pas encore atteint ce que nous voulions, donc ces choses sont ce qui vous prépare pour un grand match comme celui-ci.”

Italie vs Espagne sera diffusé ce soir sur BBC One à 20h. Vous pouvez regarder l’Angleterre contre le Danemark demain sur ITV à 20 heures.

PLUS : Les Londoniens ont la chance de gagner des billets pour la finale de l’Euro 2020 s’ils reçoivent leur premier vaccin

PLUS : Les joueurs danois et le manager tirent des avertissements en Angleterre avant les demi-finales de l’Euro 2020

