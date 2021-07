Euro 2020 : Qui remettra le trophée à l’équipe gagnante ?

Le trophée de l’Euro 2020 ira à l’Angleterre ou à l’Italie (Photo: .)

La nation regardera avec impatience ce soir alors que l’Angleterre vise à remporter son premier grand tournoi international de football en 55 ans.

L’équipe affrontera l’Italie en finale de l’Euro 2020, avec 60 000 fans prêts à descendre au stade de Wembley pour le match historique.

Bien sûr, les deux équipes auront les yeux rivés sur le prix – le trophée de l’Euro 2020, qui sera remis au vainqueur une fois le match terminé.

Mais qui remettra le trophée aux vainqueurs ?

Voici ce que vous devez savoir…

Qui présentera le trophée de l’Euro 2020 ?

Il a été confirmé que l’équipe gagnante recevra cette année le trophée des mains du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, qui a également remis le trophée aux vainqueurs des cinq dernières éditions du tournoi.

Dans un changement avec la tradition, la présentation aura également lieu sur le terrain du stade de Wembley, plutôt que sur le balcon du terrain – le changement ayant été effectué à la suite de la pandémie de Covid.

Lors d’occasions précédentes, lorsqu’un tournoi de football avait eu lieu sur ces rives, le trophée était remis aux vainqueurs par la Reine.



La reine a présenté l’équipe d’Angleterre 1966 avec la Coupe du monde (Photo: PA)

Sa Majesté a présenté la Coupe du monde à l’équipe d’Angleterre en 1966, et a également remis le trophée à l’Allemagne, vainqueur de 1996, lorsque le tournoi a eu lieu en Angleterre.

Bien que la reine ne jouera aucun rôle dans la finale de dimanche, le prince William assistera au match et il a été rapporté qu’il jouerait un rôle au lendemain du match.

Cependant, on ne sait pas encore quel sera son rôle.

La finale de l’Euro 2020 débutera ce soir à 20h, avec une couverture sur BBC One à partir de 18h20 et sur ITV à partir de 18h30.

