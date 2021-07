Euro 2020 : qui sont les experts sur BBC et ITV pour la finale ?

Est-ce que ça rentre à la maison ? (Photo : Laurence Griffiths/.)

Un public record devrait se connecter ce soir alors que l’Angleterre affrontera l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 – la première finale majeure de l’équipe masculine en 55 ans.

Alors qu’ITV et BBC One ont partagé les devoirs de l’euro tout le tournoi, les deux chaînes diffusent la finale très attendue ce soir, donc les fans ont le choix cette fois.

Tout dépendra de l’expert que vous préférez, alors voici qui se penchera sur la finale ce soir des deux côtés.

Qui sont les experts de BBC One ?



Gary Lineker dirigera l’équipe sur la BBC (Photo : BBC)

Comme prévu, l’animateur du Match du jour, Gary Lineker, présentera la finale sur BBC One ce soir, aux côtés d’Alan Shearer, Rio Ferdinand et Frank Lampard.

Gabby Logan, Alex Scott et Jurgen Klinsmann seront au bord du terrain, tandis que la journaliste de la BBC Kelly Somers sera sur place avec des interviews de joueurs et des nouvelles de l’équipe.

Pour le match en lui-même, les commentaires seront assurés par Guy Mowbray et Jermaine Jenas.

La couverture de la BBC commence à 18h20 avec le coup d’envoi à 20h.

Qui sont les experts sur ITV ?



Roy Keane fait partie de l’équipe ITV (Photo: ITV)

La couverture d’ITV commencera à 18h30, après une diffusion de The Italian Job, avec l’hébergement de Mark Pougatch.

Il sera rejoint par Roy Keane, Ian Wright et Gary Neville.

Sam Matterface et Lee Dixon commenteront le match, tandis que Seema Jaswal, Emma Hayes et Ashley Cole auront leur mot à dire au bord du terrain.

Les fans pourront également se connecter sur BBC iPlayer et ITV Hub, bien qu’il y ait eu des plaintes concernant les services de streaming – en particulier ITV Hub – en ce qui concerne les retards et les plantages.

Plus : BBC



Qui était le commentateur de la finale de la Coupe du monde 1966 ?

Cela fait longtemps que l’Angleterre n’a pas soulevé la Coupe du monde en 1966, mais de nombreux fans de football se souviennent encore du commentaire du match contre l’Allemagne de l’Ouest.

Hugh Johns a dirigé les commentaires sur ITV, tandis que Kenneth Wolstenholme était en charge de la BBC.

Le commentaire de Wolstenholme est entré dans l’histoire grâce à sa citation dans les derniers instants du match.

Après que Geoff Hurst ait marqué son quatrième but, il a déclaré : “Certaines personnes sont sur le terrain… elles pensent que tout est fini… c’est maintenant !”

L’Angleterre contre l’Italie débutera à 20 heures sur ITV et BBC One.

PLUS : Rio Ferdinand nomme le joueur anglais du tournoi et fait le pronostic final de l’Euro 2020

PLUS : Euro 2020 : Amanda Holden, Simon Cowell, Craig David et Atomic Kitten en tête du soutien de l’Angleterre avant la finale contre l’Italie

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();