Euro 2020 : Ramsey prêt à prouver un point contre l’Italie

Comme Pays de Galles monter sur le terrain au Stade olympique face à l’Italie dimanche, peu de joueurs seront plus motivés pour jouer que Aaron Ramsey.

Non seulement Ramsey ont la chance de mener le Pays de Galles à la première place du groupe A aux dépens de leurs adversaires, mais il a également la chance de faire taire ceux qui ont douté de lui tout au long de ses deux ans à Juventus.

Ramseydéménage de Arsenal à l’été 2019, les attentes étaient énormes à Turin, le club prévoyant qu’il révolutionnerait le milieu de terrain de l’équipe et ajouterait une multitude de buts.

Cependant, il a toujours eu du mal à trouver sa meilleure forme et a également été en proie à des blessures. La saison dernière, sa cause a été rendue plus difficile avec Andrea Pirlo ne veut pas lui faire confiance, ce qui le conduit à partir de 13 matchs de Serie A toute la saison.

En fait, comme Juventus a concouru pour Ligue des champions qualification et la Coupe d’Italie, Ramsey a passé tout le rodage hors de la formation de départ, avant d’être complètement exclu de l’équipe pour la victoire 4-1 à Bologne le dernier jour de la série A campagne pour assurer la qualification en Ligue des champions.

Compte tenu de sa situation difficile à Juventus, il était content de s’éloigner de Turin pour se préparer Euro 2020 avec le Pays de Galles, avant de réfléchir à quelques années difficiles.

“Les deux dernières saisons à la Juventus ont été difficiles, frustrant, pas seulement d’un point de vue physique”, a déclaré Ramsey à Metro.

Il est revenu au sommet de sa forme dans le Victoire 2-0 contre la Turquie mercredi soir avec une frappe en première mi-temps et a réalisé le genre de performance qui l’a vu nommé dans l’équipe du tournoi Euro 2016.

Avec son temps à Juventus sur le point de se terminer cet été, il pourra démontrer dimanche pourquoi son club a pris une mauvaise décision en montrant un manque de confiance en lui depuis son arrivée il y a deux ans.