Euro 2020 : Renato Sanches mérite une autre chance au plus haut niveau

La défense du Portugal de sa couronne européenne est officiellement terminée, et avec elle, leurs joueurs peuvent désormais se concentrer à contrecœur sur leurs vacances et leurs options de transfert potentielles cet été, mais un joueur qui mérite une deuxième chance au plus haut niveau est Renato Sanches.

Ça a pris Fernando Santos quelques jeux pour réaliser ce qu’il avait, pour une raison quelconque persistant avec le double pivot terriblement immobile de William Carvalho et Danilo Pereira, mais après avoir finalement donné une chance à Sanches lors des deux derniers matchs de la nation au tournoi, nous avons vu une bien meilleure amélioration.

Aussi improbable que cela puisse paraître, le PortugalLes meilleures performances offensives de s sont survenues lors de deux matches où ils n’ont pas réussi à gagner.

Dans le 2-2 nul avec la France, les charges de Santos étaient impressionnantes à l’avenir et ont montré une bien meilleure capacité à conserver la possession avec Sanches au milieu de terrain.

Dimanche a vu l’équipe glisser vers un Défaite 1-0 contre la Belgique, mais c’était en fait la meilleure performance du Portugal de la compétition. Ils ont contrôlé le jeu, ont fait tellement d’occasions et n’ont tout simplement pas eu de chance de n’en saisir aucune.

Sanches, maintenant, retourne à Lille pour le moment fraîchement sorti d’un Ligue 1 remporter le titre, mais il est maintenant bien plus près de réaliser son vaste potentiel que jamais auparavant.

Le transfert de Sanches au Bayern Munich a été précipité

Avant de signer pour Bayern Munich pour un montant supérieur à 50 millions d’euros, Sanches n’avait fait que 24 apparitions seniors pour Benfica.

Le club bavarois payait définitivement une prime pour le potentiel et c’était peut-être le premier exemple d’un changement de marché où les clubs payaient beaucoup pour les jeunes joueurs afin d’éviter de payer plus pour eux une fois qu’ils avaient atteint un certain point dans leur courbe de développement.

Il est clair maintenant, au moins avec le recul, que Sanches n’était pas prêt pour un tel mouvement et il a été précipité. Il a eu du mal à s’établir dans un si grand club qui avait des options au milieu de terrain, mais n’oubliez pas son passage au Allianz Arena a coïncidé avec Bayern Munich passer par des entraîneurs et manquer du talent que nous voyons dans le côté aujourd’hui.

La confiance est si importante pour un athlète et Sanches n’en avait pas au Bayern Munich. Un prêt à déménager Ville de Swansea s’apparentait à jeter quelqu’un dans le grand bain alors que les Swans tentaient d’éviter la relégation dans une Premier League physiquement exigeante.

Sanches n’a jamais pu y trouver ses marques et son déménagement de 25 millions d’euros à Lille a donc été une bénédiction en août 2019.

Jouer sous le radar a été parfait pour Sanches

A Lille, il n’y avait aucune attente de succès, pourtant l’équipe constituée par Luis Campos a dépassé toutes les attentes, remportant le titre français en 2020/21.

Sanches a été un élément clé de ce triomphe, utilisant son style énergique de jeu au milieu de terrain et nous voyons maintenant un joueur confiant dans sa capacité à contrôler les matchs depuis le milieu de terrain.

Il ne le fait pas de la même manière Andrea Pirlo une fois fait pour La Juventus et l’AC Milan, mais on a vu contre la Belgique qu’il va traverser les milieux adverses et qu’il n’essaie plus d’en faire trop.

Il y a un air de maturité dans son jeu maintenant et cela vient du fait qu’il a joué à Lille. Le manque de contrôle sur lui en Ligue 1 a contribué à faire prendre la pression.

Chaque match du Bayern Munich a vu des gens juger un joueur qui avait à peine fini de se développer physiquement, sans parler en tant que footballeur.

Ses camées Euro 2016 ont également donné aux gens une attente irréaliste de ce qu’il pourrait produire de manière cohérente.

La réalité est que s’il avait été allemand et était passé par l’académie du Bayern Munich, Sanches aurait été intégré à l’équipe senior avec plus d’équilibre et de compréhension d’une courbe de développement.

Sanches est prêt pour un déménagement maintenant

Le milieu de terrain portugais ressemble désormais à un joueur prêt pour un transfert. La participation de Lille à la Ligue des champions pourrait le convaincre de rester, mais il s’agit d’un individu qui entrerait dans la plupart des équipes.

Real Madrid réclament de l’énergie au milieu de terrain, même si vous vous inquiétez du manque de temps de jeu qu’il obtiendrait dès le début, il a également travaillé avec Carlo Ancelotti au Bayern Munich, ça n’a pas forcément marché.

Un retour au Bayern Munich a été évoqué dans certains milieux, même s’il devrait encore une fois envisager des options où il serait un titulaire garanti.

Sanches en tant que footballeur est prêt pour une telle décision maintenant, bien plus qu’il ne l’était lorsqu’il a signé pour le Bayern Munich.

Une préoccupation serait le fait qu’il n’a jamais joué plus de 24 matches de championnat en une seule saison, des problèmes physiques semblent le suivre, mais du point de vue du football, Sanches est un joueur qui est prêt et mérite une autre chance au sommet niveau.