Euro 2020: rencontrez les WAG d’Angleterre avant le match des quarts de finale contre l’Ukraine

L’Angleterre se prépare à affronter l’Ukraine en quart de finale de l’Euro 2020 ce soir, les vainqueurs mettant en place une égalité tendue en demi-finale.

Il y aura une série de visages célèbres qui regarderont l’équipe nationale à domicile, certains commençant un peu tôt les célébrations – oui, nous vous regardons, Rob Beckett.

Quel que soit le résultat ce soir, Harry Kane, Raheem Sterling et co seront encouragés par leurs épouses, petites amies et familles, dont certaines ont été dans la foule pendant le tournoi.

Le passé des WAG d’Angleterre nous a donné certaines des opportunités de photos les plus emblématiques de l’histoire du football – qui pourrait oublier ces clichés emblématiques de Cheryl, Victoria Beckham et Coleen Rooney dans les tribunes en 2006 ?

Mais qui sont exactement les WAG de 2021 ?

Raheem Sterling partage deux fils avec Paige Milian

L’as de Manchester City et d’Angleterre Raheem Sterling est fiancé à la fiancée Paige Milian, le couple partageant les fils Thiago et Thai ensemble.

L’athlète – qui a également une fille Melody d’une relation précédente – a confirmé leurs fiançailles en 2018, mais a gardé sa vie privée fermement secrète pour la plupart.



La famille de Raheem était sur place pour encourager le couple contre l’Allemagne cette semaine (Photo: .)

Paige, propriétaire du groupe immobilier Milian, était dans les tribunes pour regarder son beau marquer contre l’Allemagne mardi, bénissant les fans avec de superbes clichés de Raheem posant avec son petit sur le terrain après le coup de sifflet final.

Harry et Katie étaient des amoureux d’enfance (Photo: .)

Harry Kane et sa femme Katie se sont rencontrés lorsqu’ils étaient enfants et sont inséparables depuis.

La star de Tottenham et experte en fitness a annoncé ses fiançailles en 2017, peu de temps après avoir accueilli sa fille aînée, Ivy.

Ils se sont mariés lors d’un mariage chic deux ans plus tard et ont depuis ajouté deux fois plus à leur famille, accueillant Vivienne et Louis.

Le gardien de but anglais Jordan Pickford est marié à Megan Davison, diplômée universitaire, et le couple devait auparavant se marier l’année dernière avant que la pandémie de coronavirus ne fasse échouer leurs plans.

Au lieu des Maldives chics, ils avaient méticuleusement planifié, ils ont passé une journée discrète dans un bureau d’enregistrement du Cheshire au début de l’année dernière.

Megan et Jordan sont ensemble depuis qu’ils sont adolescents et se sont fiancés en 2018. Ils partagent leur fils Arlo ensemble, accueillant leur premier enfant en 2019 – le couple encourageant Jordan depuis les tribunes mardi.

Harry Maguire a beaucoup à célébrer en ce moment, car non seulement il rentre à la maison, mais il a commémoré son 10e anniversaire avec sa fiancée Fern Hawkins le mois dernier.

L’arrière central de Manchester United a rencontré le diplômé universitaire en 2011, Harry s’agenouillant lors d’un voyage romantique à Paris en 2018.

Des mois après leurs fiançailles, Fern a accueilli leur premier enfant ensemble, présentant au monde la petite Lillie Saint, avec les tourtereaux accueillant leur fille Piper l’année dernière.

Kyle Walker sort avec Annie Kilner depuis plus d’une décennie, le couple étant lié pour la première fois en 2010.

Après une romance en montagnes russes, les stars – qui partagent les enfants Riaan, Reign et Roman – se sont brièvement séparées, mais se sont réunies et ont partagé la nouvelle de leurs fiançailles l’année dernière.



Annie a été un habitué des matchs en Angleterre dans le passé (Photo: .)

Leur romance a été mise à l’honneur lorsque Lauryn Goodman a accueilli le bébé Kairo avec la star de Manchester City, lors de leur séparation temporaire.

Malgré le drame, Annie espère agrandir à nouveau sa famille avec le footballeur, ayant précédemment déclaré OK! Magazine, elle veut une fille.

“Je veux vraiment une petite fille”, a-t-elle avoué. “J’aime mes garçons, mais j’aimerais vraiment une fille car je suis en infériorité numérique dans cette maison.”

Rebecca Cooke a rencontré la star de Manchester City Phil Foden quand ils étaient adolescents, et ils ont accueilli leur fils Ronnie en 2019, alors qu’ils avaient tous les deux 18 ans.

Les tourtereaux gardent leur relation fermement à huis clos, ne partageant aucun aperçu de la vie de famille sur les réseaux sociaux.

Ils prévoient de s’ajouter à leur famille bientôt car Rebecca est actuellement enceinte d’une petite fille.

Kalvin Philips sort avec la maquilleuse Ashleigh Behan depuis environ huit ans, le couple vivant ensemble à Leeds.

Ils sont vraiment aimés et se rendent hommage sur leurs pages de réseaux sociaux, nous donnant un aperçu des vacances chics, des repas au restaurant et des soirées rendez-vous.

L’une des plus anciennes photos d’Ashleigh, datant de 2014, la montre fièrement célébrant son beau alors qu’il posait à côté de son maillot de Leeds United, lorsqu’il a signé pour la première fois un contrat professionnel avec le club de Premier League.

