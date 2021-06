Euro 2020: Roger Federer réagit à la victoire surprise de la Suisse en France et évalue ses chances contre l’Espagne

Federer était ravi de la victoire de la Suisse à l’Euro 2020 contre la France (Photo: .)

Roger Federer était ravi de voir sa Suisse bien-aimée réserver sa place pour les quarts de finale de l’Euro 2020 après avoir bouleversé la France, grand favori du tournoi.

Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, a été impressionné par le combat de ses compatriotes alors qu’ils se battaient 3-1 pour forcer une séance de tirs au but avec les champions du monde, Kylian Mbappe manquant le coup de pied décisif.

Et le joueur de 39 ans espère que son pays pourra désormais provoquer un autre bouleversement tout-puissant en atteignant les demi-finales aux dépens de l’Espagne.

“Oui, je veux dire, c’était une excellente journée de football hier dans l’ensemble, juste en termes de qualité des matchs, d’excitation avec le match croate déjà contre l’Espagne”, a déclaré Federer. « La même chose s’est produite avec la Suisse contre la France.

‘Je ne sais pas. Écoute, je ne regarde pas le football tout le temps. Je regarde mon équipe à domicile à Bâle et c’est à peu près tout. Puis parfois évidemment des jeux nationaux. Je n’aime pas tellement les matchs amicaux, pour être honnête.



Mbappe a raté le coup de pied crucial (Photo: .)

«De ce point de vue, je pensais juste qu’ils se sont très bien battus. Avec la situation d’être mené 1-0, de rater le penalty, puis tout a changé en une demi-heure. Il aurait été si facile de simplement lâcher prise.

«J’étais vraiment fier de la façon dont ils se sont battus. Cela se voit dans le sport, dans le football en particulier, lorsque l’équipe se rassemble, croit vraiment qu’elle peut le faire, que vous pouvez vraiment déplacer des montagnes. Ils l’ont fait hier contre une équipe que nous savons être l’une des favorites à gagner.

« Bien sûr, les tirs au but sont si brutaux. Évidemment sur le bord de votre siège. C’était moi aussi.

Plus : Tennis



« Je me sens mal pour l’équipe de France et les joueurs car j’aime beaucoup les regarder. J’aurais aimé les voir plus. C’est comme ça que ça se passe.

«Maintenant, j’espère le meilleur pour la Suisse. J’espère que nous pourrons reproduire un autre match comme celui-ci, ne pas célébrer trop fort, passer au niveau supérieur. Ce serait historique pour nous lors d’un grand événement comme celui-ci d’aller en demi-finale.

«Mais l’Espagne est évidemment difficile. C’est un beau moment pour le football suisse, c’est certain.’

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();