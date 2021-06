Euro 2020: Shaqiri marque 2 alors que la Suisse bat la Turquie à l’Euro 2020

Mise à jour 20/06/2021 – 19:59

Xherdan Shaqiri a marqué deux buts dimanche pour donner à la Suisse une victoire 3-1 sur la Turquie et une place probable en huitièmes de finale du Championnat d’Europe.

Ailier Steven Zuber a aidé les trois buts de la Suisse, Haris Seferovic obtenant le premier et Shaqiri inscrivant les deux suivants.

Irfan Can Kahveci marqué pour la Turquie, le seul but que l’équipe a réussi à l’Euro 2020.

La Suisse a terminé troisième du groupe A et se qualifiera probablement comme l’une des quatre meilleures équipes à la troisième place. Les Suisses devront attendre la fin des autres groupes pour confirmation.

Si la Suisse avait marqué deux autres buts, elle aurait dépassé le Pays de Galles pour la deuxième place du groupe A et une place garantie au tour suivant. Les Gallois ont perdu contre l’Italie 1-0 à Rome.

Boos a fait écho dans le stade à la fin du match alors que la Turquie sortait après avoir perdu ses trois matchs. La différence de buts de l’équipe était de moins-7, la pire depuis que le Championnat d’Europe s’est étendu à une compétition à 24 équipes en 2016.

Seferovic a donné l’avantage à la Suisse à la sixième minute et a fait taire ce qui avait brièvement été une foule bruyante. Sous la pression de la défense suisse, Zuber s’est retourné et a joué une passe pour Seferovic, qui a placé son tir bas dans le coin le plus éloigné du bord de la surface.

Zuber a également contribué au deuxième but de Shaqiri au 26e. Seferovic a attiré la défense suisse sur le côté gauche de la surface et a joué dans Zuber, qui a trouvé Shaqiri dans l’espace créé. L’ailier de Liverpool a eu le temps de contrôler le ballon et de l’enrouler dans le coin supérieur droit, ne laissant aucune chance au gardien de but.

Kahveci a remis la Turquie dans le match avec son propre tir enroulé spectaculaire à la 62e – et a été immédiatement remplacé.

Cela a réveillé la foule pro-turque à Bakou, mais Shaqiri s’est rapidement détaché sur une contre-attaque pour rétablir l’avance de deux buts sur la troisième passe décisive de Zuber.

gardien suisse Yann Sommer a gardé son équipe en tête avec quatre gros arrêts en première mi-temps, trois tirs de l’arrière Mert Mldr. Sommer jouait deux jours après avoir rejoint l’équipe après un voyage en Allemagne pour la naissance de son deuxième enfant.