Euro 2020 : Slovaquie vs Espagne et Suède vs Pologne, Euro 2020 EN DIRECT : Compositions, actualités des équipes et dernières mises à jour

Bonjour à tous et bienvenue sur ce live blog pour les finales du Groupe E à Euro 2020, avec Slovaquie vs Espagne et Suède vs Pologne, qui débutera à 18h00 CEST. Suède (quatre points) et Slovaquie (trois points) sont actuellement respectivement premier et deuxième, mais Espagne (deux points) en troisième espère usurper les deux et remporter la victoire, tant que Pologne les aider. Devrait Espagne ne pas gagner contre Slovaquie, ils vont probablement s’effondrer Euro 2020 après avoir omis de ramasser les points nécessaires pour avancer.

C’est le début de notre blog en direct pour les troisième et dernier matchs du Groupe E. Nous aurons les entrées les plus récentes les plus proches du sommet, avec des mises à jour minute par minute une fois les matchs lancés.

17:15 CEST : Températures chaudes à l’intérieur de La Cartuja

Jouer un tournoi d’été dans l’une des villes les plus chaudes d’Espagne allait toujours être un test supplémentaire pour La Roja. Il sera intéressant de voir comment les températures, qui seraient au nord de 30 degrés, affectent le match lui-même.

17h00 CEST : Confusion en Espagne

Luis Enrique a encore une fois déconcerté de nombreuses personnes en Espagne avec certains de ses changements. Eric Garcia n’entame que son 10e match en neuf mois, malgré le fait que Pau Torres n’ait commis aucune erreur. Aymeric Laporte, quant à lui, reste en place après avoir été fautif pour le but de Robert Lewandowski contre la Pologne. Mikel Oyarzabal continue d’être négligé. Marcos Llorente, sans doute le meilleur milieu de terrain espagnol, est abandonné après avoir joué hors de position à l’arrière droit. Si les choses ne se passent pas bien pour l’Espagne ce soir, vous pouvez déjà imaginer les premières pages demain matin.

16h45 CEST : l’équipe espagnole est en place

Luis Enrique a apporté pas mal de changements, avec Cesar Azpilicueta, Eric Garcia, Sergio Busquets et Pablo Sarabia remplaçant Marcos Llorente, Pau Torres, Rodri et Dani Olmo. Aymeric Laporte est passé au poste de défenseur central gauche, ce qu’il préfère.

Le XI espagnol face à la Slovaquie : Unai Simon ; César Azpilicueta, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Jordi Alba ; Koke, Sergio Busquets, Pedri ; Gérard Moreno, Alvaro Morata, Pablo Sarabia.