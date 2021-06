Euro 2020 – Sterling remporte la victoire de l’Angleterre sur la Croatie

13/06/2021 à 17h14 CEST

Joël Gadéa

L’Angleterre de Gareth porte sud son concours en Eurocup. A Wembley, devant 22 500 fidèles, les « Trois Lions » se sont débarrassés d’une Croatie combative mais inefficace grâce à un but de Sterling qui a fait justice.

Angleterre

Pickford ; Walker, Mings, Stones, Trippier ; Riz, Mont, Phillips; Foden (Rashford, 70′), Harry Kane, (Bellingham, 82′) Sterling (Calvert-Lewin, 90′).

Croatie

Livakovic ; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol ; Brozovic (Vlasic, 70′), Kovacic (Pasalic, 85′), Modric ; Kramaric (Brekalo, 70′), Rebic (Petkovic, 78′), Perisic.

Arbitre

Daniele Orsato (Italie). TA : Foden (64′) / Caleta-Car (42′), Kovacic (48′), Brozovic (66′).

Stade

Wembley. 22 500 spectateurs.

L’équipe britannique a donné le coup d’envoi du match avec un casse-chaudière, dans leur temple et devant leur peuple. En seulement cinq minutes, Phil Foden Il a déjà frappé à la porte du but, mais son tir élégant s’est écrasé contre le bâton de Livakovic. Petit à petit, la Croatie entrait dans le jeu, coïncidant avec le relâchement anglais, sachant son évidente supériorité. Au rythme qui marquait Modric, les vice-champions mondiaux, ont tenté de faire baisser le rythme cardiaque du match mais cela n’a pas suffi à embêter les Anglais derrière.

Avec le manque de poudre Sterling, Kane et compagnie, le match s’est déroulé sans but à la mi-temps et avec toutes les options ouvertes et avec une équipe des Balkans qui était sortie indemne de la phase la plus critique du match.

Le rachat de la livre sterling

Cela ressemblait à une autre Croatie après avoir traversé les vestiaires, avec une Angleterre contemplative jusqu’à phillips kalvin détecté l’espace derrière le milieu de terrain croate pour permettre Sterling, qui cette fois n’a pas échoué avant Livakovic pour ouvrir la boîte. Un flash a suffi à décanter le match, au vu du manque de but du périsique, Rébic Oui Kramaric.

À partir de là, Soutgate Il a tiré la couverture vers le bas et a couvert son dos pour maintenir le résultat. Les ‘pross’ n’ont pas trop souffert bien que la Croatie, avec plus de cœur que de tête, soit morte sur le rivage en tentant, avec des centres, un tir qui n’est jamais venu. Avec les deux Sterling brillant au tableau d’affichage, le match d’ouverture de l’Angleterre et de Wembley s’est terminé, sur un début de championnat qui promet de fortes émotions pour une Angleterre qui grandira dans le tournoi.