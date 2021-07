Euro 2020: Tesco et Co-op fermeront tôt pour l’Angleterre contre l’Italie

Tesco et Co Op renverront les employés chez eux plus tôt pour qu’ils puissent regarder le football (Photo: .)

Deux grandes chaînes de supermarchés fermeront leurs magasins tôt dimanche afin que le personnel puisse regarder l’Angleterre en finale de l’Euro 2020.

Co-op et Tesco ont toutes deux annoncé leur intention de fermer des magasins avant le coup d’envoi.

Il intervient au milieu d’appels aux patrons pour donner au personnel un jour de congé supplémentaire ou offrir un travail flexible pour ceux qui restent éveillés tard le dimanche pour regarder le match.

Les magasins Tesco Express en Angleterre fermeront à 19h45 dimanche soir afin que le personnel puisse rentrer chez lui pour regarder le match.

Co-op dit que 2 034 de ses magasins en Angleterre fermeront à 19h45 au lieu de leur heure de fermeture habituelle de 22h ou 23h.

Le détaillant a déclaré sur Twitter: “Ce n’est pas seulement le football qui rentre à la maison, nos collègues rentrent à la maison!”

Les stations-service ouvertes 24h/24 de la marque en Angleterre fermeront également à 19h45 et rouvriront à 23h.

Ses services de commande en ligne seront disponibles jusqu’à 17h59 pour les commandes avec une fenêtre d’une heure et 16h59 pour celles avec une fenêtre de deux heures.

Chris Whitfield, directeur de l’exploitation de Co-op, a déclaré: “Nous apprécions à quel point cela signifie pour beaucoup de nos collègues et nous voulons qu’ils puissent célébrer à la maison avec leur famille et leurs amis.”

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Pendant ce temps, Lidl ouvrira ses magasins en Angleterre une heure plus tard lundi pour permettre au personnel de récupérer une heure supplémentaire, mais seulement si l’Angleterre gagne.

Des images ont été partagées en ligne de magasins vides lors du dernier match de l’Angleterre, la demi-finale contre le Danemark, suggérant que les entreprises n’auraient de toute façon pas fait un commerce rugissant lors de la finale.

Cela signifie que toute personne ayant besoin d’une recharge à mi-temps ou d’acheter des fournitures pour célébrer/commettre à temps plein devra aller ailleurs.

Les grands supermarchés doivent fermer le dimanche après-midi de toute façon en raison des lois sur le commerce, mais les petites succursales restent ouvertes tard, généralement jusqu’à 23 heures.

PLUS : Les joueurs anglais vont faire don de l’argent de l’Euro 2020 au NHS

PLUS : Love Island retardé lors de la finale de l’Euro 2020, le match entre l’Angleterre et l’Italie devant battre des records télévisés

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();