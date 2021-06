Euro 2020 : Thierry Henry étourdit Lukaku et De Bruyne à l’entraînement en Belgique

La légende d’Arsenal a marqué un coup franc magique avec son pied faible (Photos: Twitter / Belgique)

Thierry Henry a surpris les stars belges Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne avec un coup franc ridicule du pied gauche à l’entraînement dimanche avant leur dernier match de groupe de l’Euro 2020.

Le Français, qui faisait partie de l’équipe des coulisses des Diables rouges lors de la Coupe du monde il y a trois ans, a rejoint l’équipe de Roberto Martinez peu de temps avant le début du tournoi, invoquant une “affaire inachevée”.

Henry a aidé à mettre l’équipe belge à l’épreuve, bien qu’il ait montré certains des joueurs alors qu’ils s’entraînaient à tirer des coups francs avant d’affronter la Finlande lundi.



Henry est revenu dans l’équipe des coulisses de la Belgique fin mai (Photo: .)

La légende d’Arsenal n’a eu besoin que d’une seule tentative pour frapper le fond du filet, faisant son saut de signature avant de planter le ballon devant le gardien Matz Sels dans le coin supérieur alors que les joueurs qui regardaient devenaient fous.

Henry s’est pavané vers la caméra après avoir envoyé son coup franc et a été rapidement assailli par les joueurs, Lukaku s’emparant du record de buteur de France et lui disant qu’il s’était suffisamment entraîné pour la journée.

“Viens mec,” dit Lukaku alors qu’il prenait Henry par le bras et le traînait hors du terrain d’entraînement. « Les meilleurs buteurs n’ont pas besoin de cet homme ! Allez mec!’

La star de Manchester City, De Bruyne, a semblé consternée par le moment magique d’Henry, 43 ans, après avoir essayé de marquer pendant 30 minutes avant que l’ancien barcelonais n’intervienne.

“C’est le problème, nous nous entraînons depuis une demi-heure, nous en avons marqué quelques-uns, il va juste avec sa gauche et nous a tués”, a déclaré De Bruyne. « Et nous avons un match demain ! »



De Bruyne ne pouvait pas croire ce qu’il avait vu quand Henry a marqué (Photos: Twitter / Belgique)

Du côté du terrain, Lukaku intervint: “Yo, ce gars a pris sa retraite pendant 10 ans, il a tué tout mon paysan!”

L’attaquant de Naples Dries Mertens a même suggéré que la Belgique devrait essayer de recruter Henry dans son équipe, plaisantant: “Peut-il entrer après?”

La Belgique a remporté ses deux premiers matches de l’Euro 2020 contre la Russie et le Danemark et est en tête du groupe B avec six points, Martinez devant faire tourner son équipe pour son dernier match contre la Finlande.

PLUS : Wayne Rooney claque les fans anglais qui ont hué les joueurs après le match nul de l’Écosse à l’Euro 2020

PLUS : L’Italie portera des brassards noirs lors du match de l’Euro 2020 contre le Pays de Galles en hommage à Giampiero Boniperti

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();