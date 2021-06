Euro 2020 : Three Lions est l’hymne de football le plus joué au Royaume-Uni

25 ans plus tard, c’est toujours un favori (Photo: Vevo)

Quiconque ayant un intérêt passager pour le football anglais a probablement eu le « ça rentre à la maison » dans la tête en boucle au cours du mois dernier.

Il ne sera donc pas surprenant d’apprendre que Three Lions (Football’s Coming Home) était l’hymne national du football britannique le plus joué avant le Championnat d’Europe.

Le morceau de 1996, écrit par les comédiens David Baddiel et Frank Skinner avec les Lightning Seeds, était en tête d’une liste compilée par la société de perception de redevances PRS for Music marquant le début des matchs retardés de l’Euro 2020.

Vingt-cinq ans après sa sortie originale, la chanson – un favori dans les tribunes grâce à ses paroles “It’s coming home” – a passé un total de 45 semaines dans le classement des singles, culminant au numéro un.

Three Lions est de nouveau sorti avec des paroles mises à jour pour la Coupe du monde 1998, et la chanson originale a fait une apparition dans les charts à chaque tournoi majeur depuis.

Three Lions continue d’être un hymne pour les fans anglais lors des grands tournois et a connu un regain de popularité lors de la Coupe du monde 2018.

World In Motion de New Order, écrit pour la Coupe du monde 1990, est à la deuxième place tandis que This Time (We’ll Get it Right) de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 1982 est troisième.

La liste classe les chansons officielles de la Football Association, de la Fifa World Cup et de l’UEFA Euro pour l’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Écosse et le Pays de Galles, sur la base des flux et des téléchargements sur les plateformes de musique en ligne et de vidéo à la demande en 2020.

En quatrième position se trouve l’effort du groupe de rock Manic Street Preachers pour l’Euro 2016, Together Stronger (C’mon Wales), tandis que We’re On The Ball en présentant le duo Ant McPartlin et Declan Donnelly, écrit et enregistré pour la Coupe du monde 2002, est en cinquième.

La chanson officielle de l’Écosse pour la Coupe du monde en 1998, Don’t Come Home Too Soon, interprétée par Del Amitri, est huitième du classement.

La contribution du trio d’auteurs de chansons Stock Aitken Waterman pour l’Euro 88, intitulée All The Way et mettant en vedette l’équipe de football d’Angleterre, est au numéro 12.

Sing 4 England de l’ancien footballeur et expert Chris ‘Kammy’ Kamara avec Joe Public Utd pour l’Euro 12 est également présenté.



L’Angleterre n’a pas pu remporter la victoire contre l’Écosse (Photo : Shaun Botterill – UEFA/UEFA via .)

La chanson de l’Irlande du Nord pour la Coupe du monde 1982 Yer Man, interprétée par Dana et l’équipe d’Irlande du Nord, est au numéro 15.

Malgré le succès généralisé de morceaux tels que Purple Heather de Sir Rod Stewart et Jerusalem de Fat Les, les reprises ne sont pas incluses dans le classement car elles n’ont pas été écrites à l’origine pour des tournois de football.

Le duo de hip-hop du sud de Londres, Krept & Konan, a écrit un hymne du football anglais pour les championnats d’Europe en cours.

Tableau des hymnes nationaux de football britanniques les plus joués de PRS

1 – Trois Lions – Baddiel, Skinner et les Lightning Seeds – Euro 96

2 – World in Motion – ANGLETERREneworder – Coupe du monde 1990

3 – Cette fois (nous allons bien faire les choses) – Angleterre Coupe du monde ’82 – Coupe du monde 1982

4 – Together Stronger (C’mon Wales) – Manic Street Preachers – Euro 2016

5 – We’re on the Ball – Ant et Dec – Coupe du monde 2002

6 – Le monde à vos pieds – Embrace – Coupe du monde 2006

7 – Retour à la maison – Angleterre Coupe du monde ’70 – Coupe du monde 1970

8 – Ne rentre pas trop tôt à la maison – Del Amitri – Coupe du monde 1998

9 – We Have a Dream – The Scottish World Cup Squad – Coupe du monde 1982

10 – Nous avons le monde entier à nos pieds – Angleterre Coupe du monde ’86 – Coupe du monde 1986

11 – Grand voyage au Mexique – L’équipe écossaise pour la Coupe du monde – Coupe du monde 1986

12 – All the Way – Équipe de football d’Angleterre avec le « son » de Stock, Aitken & Waterman – Euro 88

13 – Sing 4 England – Chris « Kammy » Kamara avec Joe Public Utd – Euro 2012

14 – (Comment ça se sent) Au sommet du monde – England United – Coupe du monde 1998

15 – Yer Man – Dana et l’équipe d’Irlande du Nord pour la Coupe du monde – Coupe du monde 1982

16 – Ole Ola (Mulher Brasileira) – Rod Stewart & Scottish World Cup Squad ’78 – 1978 World Cup

17 – Easy Easy – L’équipe d’Écosse pour la Coupe du monde – Coupe du monde 1974

18 – Come On Northern Ireland (Well Support You Evermore) – Coupe du monde 1986 de l’équipe de football d’Irlande du Nord

Cependant, bien que nous soyons sûrs que ces chansons auront encore quelques tours au cours du week-end, l’optimisme des fans anglais a été ébranlé hier soir après le match nul de l’équipe avec l’Écosse à Wembley.

Bien qu’ils soient clairement les favoris pour remporter l’affrontement, de nombreux experts ont déclaré que l’Écosse avait surpassé l’Auld Enemy dans le match, qui s’est terminé 0-0.

L’Angleterre est actuellement deuxième du groupe D derrière la Slovaquie tchèque, qu’elle affrontera mardi.

Le même soir, l’Ecosse affronte la Croatie, dans l’espoir de se qualifier pour le tour suivant.

