Euro 2020 : Three Lions revient dans les charts avant la finale

Three Lions est au numéro quatre (Photo : PA/Baddiel, Skinner & The Lightning Seeds)

Les hymnes du football inondent les charts avant l’affrontement entre l’Angleterre et l’Italie dimanche, et bien sûr, la charge est menée par Three Lions.

Comme on dirait vraiment que le football pourrait enfin (chuchoter) rentrer à la maison, Three Lions (Football’s Coming Home) de Baddiel, Skinner et The Lightning Seeds a atteint les charts dans le top cinq avant la finale de l’Euro 2020 à Wembley .

Peut-être que la chanson Euro 96 vient de révéler la nature prophétique de Frank Skinner et David Baddiel 25 ans trop tôt ?

Il se situe désormais au quatrième rang des charts, contre 22 la semaine dernière, selon l’Official Charts Company.

Frank et David sont sur le point de retrouver The Lightning Seeds pour une performance épique de Three Lions sur The Last Leg de vendredi sur Channel 4, annonçant potentiellement la fin de 55 ans de souffrance pour les fans.

Vindaloo de Fat Les, un autre joueur de foot des années 90, est également rentré dans le top 40 au numéro 36, son plus haut sommet depuis 2010.

Pendant ce temps, le succès de Neil Diamond en 1971, Sweet Caroline, qui est devenu un hymne officieux du tournoi et a été chanté par les fans et les joueurs sur le terrain après la victoire de l’Angleterre mercredi contre le Danemark, revient à 48 ans.

L’hymne officiel de l’Euro 2020 d’Angleterre. Ole (We Are England) de Krept & Konan, S1lva et M1llionz, est nouveau à 59 ans, et World In Motion, numéro un des charts de New Order en 1990, suit de près à 61 ans.

Atomic Kitten s’est également lancé dans le football après que son hit de 2000 Whole Again ait eu un nouveau souffle lorsque les fans de football ont changé les paroles de la Coupe du monde 2018.



Atomic Kitten a cédé à la pression des fans et a réenregistré Whole Again en l’honneur de Gareth Southgate (Photo : Brett Cove/SOPA Images/LightRocket via .)

Réunis pour donner aux gens ce qu’ils voulaient, Natasha Hamilton, 38 ans, Liz McClarnon, 40 ans et Jenny Frost, 43 ans, ont officiellement sorti Southgate You’re The One (Football’s Coming Home Again) mardi, et c’est nouveau à 86 ans.

Il y a des places pour les chansons en haut des charts qui ne sont pas liées au football, avec Bad Habits d’Ed Sheeran qui reste stable, non usurpé, au numéro un, tandis que Good 4 U d’Olivia Rodrigo s’accroche à la deuxième place.

Heartbreak Anthem de Galantis, David Guetta et Little Mix grimpe à trois, tandis que les vainqueurs de l’Eurovision préférés de tous, Måneskin, sont toujours au cinquième rang avec I Wanna Be Your Slave.

