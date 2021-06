Euro 2020 : Tice éclate face à une menace « arrogante » de quitter le stade de Wembley en finale | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson a refusé de confirmer s’il autoriserait des milliers de fans dans le pays pour les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 le mois prochain. Le stade de Wembley à Londres accueille plusieurs matches internationaux en juin et juillet, dont la finale le 11 juillet. L’ancien député européen du Brexit Party, Richard Tice, a critiqué l’UEFA pour sa menace “arrogante”.

S’adressant à talkRADIO, M. Tice a déclaré: “Que ce soit l’UEFA ou la FIFA, vous vous attendriez à ce genre d’élitisme arrogant de la part de ces groupes.

« Dès leur arrivée, ils pensent essentiellement qu’ils dirigent le pays.

“C’est scandaleux de penser qu’ils viennent et de penser qu’il existe une forme de bouclier Covid qui descend de l’espace et les protège.”

Cela vient comme M. Johnson a déclaré: “Nous ferons ce que nous devons faire pour protéger le pays de Covid – ce sera évidemment notre priorité, et nous parlerons à l’UEFA de ce qu’ils veulent et verrons si nous pouvons faire des accommodements raisonnables.

“Mais la priorité doit évidemment être la santé publique.”

Sir Rod Stewart a admis que ce serait “une montée difficile” pour l’Ecosse de remporter une victoire sur l’Angleterre lors du choc de l’Euro vendredi soir.

Le chanteur, qui est né à Londres mais est d’origine écossaise et est un fan dévoué du football celtique et écossais, assistera au match à Wembley et a plaisanté en disant qu’il avait dû vendre sa maison pour s’offrir les billets.

Il a déclaré à BBC Breakfast: “Je regarde ces matchs depuis que j’ai 14 ans, en Angleterre et en Écosse, et j’ai eu le cœur brisé tant de fois.

Offrant sa prédiction finale pour le score, il a déclaré: “Un nul en Écosse et je mourrai en homme heureux.”

Réfléchissant à son souvenir préféré d’un match Angleterre-Écosse, il a déclaré: “Le plus célèbre a eu lieu en 1977 lorsque l’Écosse a battu l’Angleterre avec l’invasion du terrain.

“Mon père était à côté de moi, j’ai dit : ‘Papa, je vais descendre sur le terrain.’

“Il a dit: ‘Non, tu ne l’es pas.’ J’ai dit : ‘Oui, je le suis.’

“Je suis arrivé sur le côté du terrain et j’avais un tammy (chapeau). Le policier a dit:” Vous n’allez pas là-bas “, et j’ai enlevé mon chapeau et il savait qui c’était, et il a dit: « Allez-y alors », alors je faisais partie de cette invasion de terrain, vilain garçon. »