Euro 2020: tout est possible pour le Pays de Galles alors que Gareth Bale et Aaron Ramsey reviennent en arrière

Aaron Ramsey a joué dans la victoire de l’Euro 2020 du Pays de Galles contre la Turquie (Photo: .)

Pourquoi tout est comparé à la taille du Pays de Galles ?

Icebergs, astéroïdes, l’ego de Floyd Mayweather, tout. Si une telle analogie est nécessaire, alors Cymru est roi.

Il existe même une organisation caritative appelée «Size Of Wales» qui travaille, entre autres, pour soutenir les communautés autochtones et protéger leur environnement, car le Pays de Galles est si souvent utilisé pour mettre l’étendue des forêts tropicales et autres en contexte.



Gareth Bale a reculé les années contre la Turquie (Photo: .)

La forêt amazonienne fait 316 fois la taille du Pays de Galles, juste au cas où vous ne le sauriez pas, bien que vous le sachiez très probablement.

Pourtant, lorsqu’il s’agit de football international, l’unité de mesure semble toujours être « le petit vieux Pays de Galles ».

Cinquante-huit ans sans tournoi majeur justifiaient certainement cette étiquette mais, compte tenu de leur histoire récente, il est sûrement temps de sortir le mètre ruban.

Après leur performance étonnante mercredi, Mark Hughes, qui regardait depuis un studio de la BBC, s’est exclamé: “Nous ne sommes pas un petit pays de Galles. Nous soutenons tout avec capacité. Nous sommes une nation à craindre à mon avis.

Et il a raison. Il n’a pas été pris dans l’instant, emporté par une vague à plein temps de charabia euphorique qui peut revendiquer le meilleur de nous. Il énonçait tout simplement des faits.

Commençons par cette victoire 2-0 contre la Turquie. Tout d’abord, c’était un match à l’extérieur dans tout sauf le nom, mais le Pays de Galles a impressionné dans presque tous les départements.

Désolé Gareth, mais je dois mentionner cette pénalité. J’en ai pris un comme ça dans un match d’école une fois et j’ai été taquiné sans pitié pendant tout un hiver.

Sinon, Bale a encore une fois été capitaine du Pays de Galles avec une fierté et une passion qui traversent cette équipe, tandis qu’Aaron Ramsey était, par éclats, injouable. En clair, toute l’équipe s’est présentée. En gallois ordinaire, roeddent yn ff ** in wych!

Pourtant, pourquoi était-ce une surprise? C’est une équipe qui compte des talents de Liverpool, du Real Madrid, de la Juventus, de Tottenham, de Leicester, de Leeds et plus, bien que tous ne jouent pas régulièrement. Oui, il y a aussi des joueurs de championnat chevronnés dans le mélange, mais ce n’est pas comme s’ils se bousculaient pour un preneur de coups sûrs décent de ligue inférieure qui pourrait avoir une mamie aléatoire de Pant Y Wacco.



Robert Page a admirablement remplacé Ryan Giggs (Photo: .)

Nous ne devons pas non plus sous-estimer ce que le Pays de Galles a accompli jusqu’à présent. Le groupe A est le seul de l’Euro 2020 à compter quatre équipes toutes classées dans le top 30 de la Fifa.

Oui, le groupe F est un puant, mais chaque match pour le Pays de Galles est une vraie bataille, et ils ont essentiellement scellé l’accord avant même d’avoir à affronter les Azzurri volants. Exceptionnel.

Maintenant, parlons des possibilités. Il est important de noter que le premier et le deuxième de leur groupe affronteront les équipes deuxièmes des 16 derniers, respectivement des groupes C et B. Cela signifie un autre test approprié à coup sûr, mais cela évite probablement les sept premiers favoris pour le trophée.

Ils font tout cela sous la direction de Rob Page, qui a été catapulté dans les rangs à court terme, mais n’a perdu que deux de ses dix matchs en charge.

Le petit vieux Pays de Galles ? Faites-moi une faveur. Ils n’ont pas reculé devant un défi depuis des années !

Plus: Journal Metro



Leur célèbre course aux demi-finales de l’Euro 2016 a vu le Pays de Galles dominer son groupe et éliminer la génération dorée de la Belgique après sa plus grande réussite, éliminant l’Irlande du Nord en huitièmes de finale !

Pourraient-ils atteindre à nouveau les quatre derniers? Ce n’est pas tout à fait hors de question. Les quarts sont un pari décent et s’ils font un changement comme ils l’ont fait contre la Turquie, alors qui sait ?

Un match à la fois, mais vous pouvez être sûr qu’ils joueront avec une nation derrière eux, bénéficiant d’un manque de pression dont l’Angleterre, la Belgique ou la France ne peuvent que rêver.

Est-ce que je pense qu’ils peuvent gagner? En un mot, non, mais laissez-moi vous dire quelle est la taille du Pays de Galles, voulez-vous ? Le Pays de Galles a la taille du Pays de Galles et ils se mesurent pour un autre été mérité dont ils se souviendront.

