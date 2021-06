Euro 2020 : Trois Lions sur « le fait que l’Angleterre perd principalement »

David Baddiel a déclaré que la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Allemagne ressemblait à la conclusion d’un ” énorme arc narratif ” pour son hymne Three Lions, ajoutant que la chanson parlait de ” perte ” mais ” d’espoir plutôt que d’expérience ” ainsi qu’un peu de ” pensée magique ” ‘.

Nous aimons son point de vue.

Le comédien a enregistré le morceau emblématique Three Lions avec Frank Skinner et les Lightning Seeds pour le tournoi Euro 1996, où l’Angleterre a été éliminée en demi-finale par l’Allemagne.

Dans un moment approprié “ce qui se passe, vient autour”, la chanson a été chantée par les fans de Wembley alors que l’équipe de Gareth Southgate a remporté la victoire sur ses anciens rivaux avec des buts en deuxième mi-temps de Raheem Sterling et Harry Kane mardi soir.

Pour Baddiel, le but de Sterling en deuxième mi-temps l’avait laissé – et le reste du pays, nous ne pouvons qu’imaginer – « aveugle de joie ».

Écrivant dans l’Evening Standard, Baddiel a expliqué comment lui et Skinner avaient voulu écrire une chanson sur la passion des fans et la tendance de l’Angleterre à perdre des matchs importants.

Il a déclaré: “Three Lions est une chanson sur la perte: sur le fait que l’Angleterre perd principalement. Nous, en tant que fans – en tant qu’Anglais – investissons énormément dans l’idée de l’Angleterre, puis, comme l’expérience le suggère, l’Angleterre vous laisse tomber.

«Nous le savons et pourtant, comme le dit la version 98, nous croyons toujours. Le fandom du football, c’est ça, c’est une pensée magique, c’est l’espoir plutôt que l’expérience.

Baddiel, qui était dans la foule avec Skinner, a également déclaré aujourd’hui sur BBC Radio 4: «C’est comme si c’était un énorme arc narratif pour moi et Frank Skinner et pour notre chanson parce que bien sûr, nous étions là-bas en 1996 lorsque l’Allemagne a détruit le rêve de cet été particulier.



Oh, ils pensent que ça rentre à la maison (Photo: .)

«Et nous avons en fait été ensemble lors d’autres matchs de l’Angleterre et de l’Allemagne auxquels l’Angleterre s’est écrasée lors de tournois majeurs.

« Donc, c’était juste incroyable de penser que nous pourrions gagner celui-ci. Au début du match, j’étais tendu pendant assez longtemps, jusqu’à ce que Jack Grealish entre en jeu et change le jeu.’

Il a déclaré: «C’est l’un de ces moments où – j’étais là avec mon fils ainsi que Frank et le fils de Frank – et puis tout le monde autour de nous est juste aveugle de joie pendant un petit moment.

“Vous ne pouvez penser à rien d’autre qu’à l’euphorie que vous ressentez à ce moment-là.”

Baddiel a déclaré que la victoire pourrait offrir un rachat à l’ancien joueur de Southgate, après avoir raté un penalty décisif contre l’Allemagne lors du match de l’Euro 96.

Il a déclaré: «Probablement quelque part au fond du subconscient de Gareth Southgate, c’est le cas.

“Il a fait une interview l’autre jour où il a déclaré:” Je ne suis pas intéressé à parler du passé et certains des joueurs n’étaient même pas nés lorsque ce match s’est produit.

«Et cela n’est pas allé aux pénalités. Comme il s’agit du côté allemand, je pense qu’il aurait été presque impossible pour tous ceux qui s’en souviennent de ne pas penser : « Oh non, est-ce que ça va être ça ? Est-ce que ça va être le moment Southgate?

Heureusement que ce n’était pas le cas.

