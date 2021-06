Euro 2020 : un chauffeur de camion Hero installe une télévision pour les fans anglais bloqués sur M62

Un gentil chauffeur de camion a installé une télévision dans sa cabine pour que les automobilistes coincés ne manquent pas le football

Un chauffeur de camion héros a sauvé les fans anglais de la victoire de la nuit dernière sur l’Allemagne après s’être retrouvés bloqués sur la M62.

Le chauffeur a installé une télévision pour les personnes incapables de rentrer chez elles après qu’une camionnette Carling a pris feu sur l’autoroute peu de temps avant le coup d’envoi.

L’incendie a causé de graves retards et des kilomètres de bouchons, laissant des centaines de personnes bloquées dans la circulation pendant des heures.

Certains ont appelé les dieux de Twitter à l’aide, un fan désespéré écrivant : « Pas aujourd’hui, s’il vous plaît non ! Je dois être de retour et devant la télé pour 17h. Coincé dans les files d’attente, ne bougeant pas, sur le M62. Allez, fais preuve de pitié !

Un autre a déclaré: “Bonne chance à l’équipe d’Angleterre ce soir – en raison d’une planification inexplicable, je serai sur le M62 pendant la majeure partie du match.”

Heureusement pour les fans, leurs prières ont été exaucées par un chauffeur de camion qui avait une télévision dans son taxi.



Une camionnette Carling a pris feu sur l’autoroute peu avant le coup d’envoi (Photo: PA)



Les fans anglais ont toujours regardé la victoire contre l’Allemagne après que le pilote héros a organisé une projection (Photo: Vicky Thomas/MEN Media)

Au lieu de s’asseoir et de regarder le match seuls pendant que les conducteurs bloqués écoutent la radio, ils ont installé une projection dans le plancher.

Cette décision a permis aux supporters proches de se tenir au sol et de regarder l’Angleterre marquer deux buts contre l’Allemagne, ce qui nous a amenés aux quarts de finale de la compétition.

Une photo partagée sur les réseaux sociaux montre des fans de football rassemblés autour de la télé alors qu’ils encourageaient l’Angleterre pendant le match.

Une personne a tweeté : “Quand [you’re] coincé sur le m62 et l’Angleterre joue, allumez votre téléviseur et restez debout à regarder.

Heureusement, la personne qui conduisait le camion de marque Carling est restée indemne de l’incident.

Cependant, cela signifiait que le M62 était fermé en direction ouest de J22 pour Denshaw à J21 pour Milnrow pendant que les services d’urgence s’occupaient de l’incendie.

Le chauffeur de camion qui a installé la télévision n’était pas le seul à sauver la situation.

Le présentateur de radio Rich Williams a également tweeté pour dire qu’il avait regardé le match à l’arrière de la camionnette d’un inconnu.

Eh bien, je n’avais pas l’intention de regarder l’Angleterre contre l’Allemagne sur un ordinateur portable à l’arrière d’une camionnette inconnue, mais une fermeture d’autoroute de six heures appelle à l’improvisation. Merci à Sherri, le charmant gars qui a sauvé la mise sur la M62. #EURO2020 pic.twitter.com/PjYfSTpKxg – Rich Williams (@itsrichwilliams) 29 juin 2021

Il a déclaré: “Eh bien, je n’avais pas l’intention de regarder l’Angleterre contre l’Allemagne sur un ordinateur portable à l’arrière d’une camionnette inconnue… mais une fermeture d’autoroute de six heures appelle à l’improvisation. Merci à Sherri, l’adorable gars qui a sauvé la mise sur la M62.’

Une autre personne a déclaré: «J’aime beaucoup d’autres l’ont regardé sur le M62 – Sur un iPad sur le marchepied d’un camion. Un grand merci au geezer qui l’a mis en place pour nous! Il m’a également préparé un café et nous a fourni à tous des boissons fraîches. Légende! Content que ton chauffeur aille bien #Carling – c’est le principal.’

Le tweet était en réponse à un message de Carling demandant des photos de l’endroit où les fans regardaient le match.

Heureusement, la plupart ont pris le menton et étaient simplement heureux que le conducteur aille bien car ils ont trouvé d’autres moyens de se mettre au diapason du match.

Même Highways England savait à quel point il était important de faire bouger les choses à nouveau.

Hier, vers 15 h 30, ils ont tweeté: ” L’incident dans la région de #Rochdale va prendre un temps considérable à résoudre en raison de la complexité de l’incident.

“Nous travaillons aussi dur que possible du côté des collines du Yorkshire pour libérer le trafic bloqué et ramener les gens à la maison pour le football.”

