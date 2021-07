Euro 2020 : un fan de football rase « It’s Coming Home » sur le dos

C’est le dévouement (Photo : Alfie Callagher-Roberts/SWNS)

Un fan d’Angleterre qui n’a pas pu mettre la main sur un maillot d’équipe à temps pour la finale s’est rasé une croix de St George dans les poils de la poitrine.

En plus de cela, il a également pris un rasoir dans son dos pour se raser « ça rentre à la maison » de l’autre côté de son corps.

L’échafaudeur Alfie Callagher-Roberts, 23 ans, a désespérément fouillé les magasins après le travail vendredi pour tenter de récupérer un maillot anglais à temps pour le match de dimanche.

Lorsqu’il s’est rendu compte que la recherche était vaine, il a acheté une paire de tondeuses à la place.

Pour compléter le look, il a demandé à un ami de se raser le dos avec les mots « It’s Coming Home ».

Alfie, de l’Est de Londres, a déclaré: «On m’a toujours dit que j’avais plus de poils sur la poitrine et le dos qu’un singe – alors faites-en bon usage.



Alfie a déclaré: “J’ai demandé à mon compagnon de faire mon dos – il pensait que c’était hilarant” (Photo: Alfie Callagher-Roberts / SWNS)

« J’ai fait le tour de tous les magasins après le travail mais je n’ai pas pu en obtenir un, alors j’ai acheté une paire de tondeuses à la place.

«J’ai fait le devant et rasé le drapeau dans mes cheveux, puis j’ai eu un rasoir pour le lisser.

“J’ai demandé à mon pote de faire mon dos – il a trouvé ça hilarant.”



Il espère qu’il repoussera à temps pour le début de la nouvelle saison afin qu’il puisse faire raser le logo de West Ham. (Photo : Alfie Callagher-Roberts/SWNS)

Alfie, qui prédit une victoire 3-1 pour l’Angleterre en finale, envisage naturellement de regarder le match torse nu pour montrer sa nouvelle coupe de cheveux.

Il a ajouté: “J’aurai un drapeau autour du cou et sur la poitrine.

Plus : Propriété



‘J’adore ça – je pense que c’est hilarant.

“J’espère qu’il repoussera à temps pour le début de la saison, afin que je puisse faire raser le logo des Irons pour le premier match de West Ham.”

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk

PLUS : Aurons-nous un jour férié si l’Angleterre remporte l’Euro 2020 ?

A SUIVRE : Euro 2020 : Comment se décolorer les cheveux comme Phil Foden à la maison

PLUS : Tutoriel de nail art du drapeau anglais : Comment créer les ongles croisés de St George pour l’Euro 2020

L’e-mail lifestyle de Metro.co.uk

Le correctif

Recevez vos actualités et fonctionnalités indispensables sur le style de vie directement dans votre boîte de réception.

Pas convaincu? En savoir plus



window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();