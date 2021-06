Euro 2020: un fan d’Écosse nu emmené par le chef de la police en Angleterre

Les fans écossais ont fait la fête dans les rues avant le grand match de demain (Photo: i-Images/PA/.)

Un supporter de football écossais nu a été emmené par la police après que des milliers de supporters se soient rendus à Londres pour le match de demain contre l’Angleterre.

Plusieurs officiers du Met ont encerclé l’homme à Hyde Park devant une foule de spectateurs tapageurs, dont beaucoup portaient des kilts.

L’armée tartan a rempli les rues de la capitale aujourd’hui, faisant couler beaucoup de bières alors qu’elle se préparait pour l’épreuve de force de l’Euro 2020 de demain au stade de Wembley.

Les supporters ont été photographiés assis en train de se baigner dans la fontaine William Shakespeare à Leicester Square tandis que d’autres semblaient la remplir de liquide vaisselle pour faire bouillonner l’eau. .

Aujourd’hui, la police métropolitaine a émis un ordre de dispersion de 48 heures dans le centre de Londres, donnant aux agents plus de pouvoirs pour éliminer les fauteurs de troubles ivres.

On estime que 22 000 Écossais devaient se rendre dans la capitale avant le match de demain à 20 heures, mais seulement 2 600 d’entre eux ont réussi à obtenir des billets pour Wembley.

Le lieu de fête traditionnel pour les fans écossais est Trafalgar Square, mais il a été désigné comme zone de fans pour les travailleurs clés locaux avec des billets.

Un fan de football nu a été traîné par la police devant des spectateurs (Photo: i-Images)



Les supporters ont sauté dans la fontaine de Leicester Square et l’ont remplie de liquide vaisselle (Photo : PA)



C’est la première fois que l’Écosse participe à un tournoi majeur en 23 ans (Photo: .)



Les fans ont fait la fête dans les rues et ont coulé de nombreuses canettes de bière (Photo: PA)



La pluie n’a pas semblé déranger ce supporter

Au lieu de cela, les supporters devraient se rendre à Hyde Park pour prendre un verre avant de chercher des pubs pour regarder l’action.

Un porte-parole du maire de Londres Sadiq Khan a déclaré: “Il n’est pas possible d’organiser une zone de fans pour les fans écossais à Londres en raison de la restriction Covid.

“Les fans ne devraient se rendre dans la capitale que s’ils ont un billet ou un endroit sûr pour regarder le match.”

Suppliant les autorités de donner aux fans un endroit pour regarder le match, Connor Wilson a tweeté: “Il suffit d’installer un grand écran à Hyde Park vendredi prochain et de nous garder très heureux, cela ne prend pas grand-chose.”



Les supporters ont sauté dans la fontaine de Leicester Square et l’ont remplie de liquide vaisselle (Photo: PA)



Des milliers de supporters afflueront très probablement dans les pubs, sans zones de fans désignées (Photo: .)



Du verre brisé et des ordures ont été laissés éparpillés sur Leicester Square après le départ des fans



Les fans écossais font la fête jusque dans la nuit à Leicester Square



Les fans écossais ont rempli les rues de Londres en chantant et en buvant (Photo: W8Media)

Sven Lister, membre du club des supporters de la Rosyth Tartan Army, a averti qu’il pourrait y avoir des troubles si les supporters ne trouvaient nulle part où regarder le match.

Il a déclaré à MyLondon: “Cela m’inquiète juste qu’ils n’aient rien fait. Il y aura des groupes qui erreront, peut-être ne pourront pas voir le football, ce qui causerait des problèmes.

«Ils ont organisé une fête à Hyde Park, tout ce qu’ils ont à faire est d’installer un grand écran. Ils rangeront après eux-mêmes.

«Il n’y aura pas de cas de laisser des ordures autour. Ils apporteront un sac poubelle et le ramasseront.



Un fan boit de la bière en préparation de l’affrontement de demain avec l’Angleterre (Photo: W8Media)



La police métropolitaine a émis une ordonnance de dispersion de 48 heures, donnant aux agents le pouvoir d’éliminer les fauteurs de troubles



On estime que 22 000 Écossais sont venus à Londres pour le match de demain (Photo: W8Media)



Beaucoup de dégâts ont été laissés dans tout le centre de Londres



Un fan excité essaie d’embrasser un officier de police du Met

Certains fans ont dû apporter des modifications de dernière minute à leurs plans car les publicains ont annulé leurs réservations.

Écrivant sur la page Facebook de l’armée tartan, Dan Johnstone a déclaré: «Je viens d’annuler ma réservation pour 12 d’entre nous. Écrasé tout le voyage. Quelqu’un sait-il qu’il y a encore des réservations ?’

À la tête de la police du Met pour l’Euro 2020, la sous-commissaire adjointe Laurence Taylor a déclaré: ” Londres reste dans une crise de santé publique et nous devons tous prendre des mesures pour respecter les directives du gouvernement sur la distanciation sociale et les rassemblements.

“S’il vous plaît, ne venez à Londres que si vous avez un billet pour un match, une fan zone ou un endroit sûr pour regarder le match.”

