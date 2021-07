Euro 2020: un supporter anglais reçoit les derniers billets après avoir raté le match contre le Danemark

Sam Astley a été félicité pour ses actions altruistes (Photo: SWNS)

Un fan anglais qui a gagné des billets pour assister à la demi-finale à Wembley a refusé la chance de sa vie afin de faire don de cellules souches à la place.

Les actions «altruistes» de Sam Astley, 24 ans, ont été saluées par des stars dont le présentateur de Match of the Day Gary Lineker, et il a maintenant reçu des billets pour la finale de dimanche à la place.

La petite amie de Sam, Beth Hill, 25 ans, a remporté deux sièges pour le match contre le Danemark dans une compétition et la paire était ravie à l’idée de voir l’Angleterre jouer une demi-finale majeure à domicile pour la première fois de leur vie.

Mais Sam, qui s’était inscrit au registre des cellules souches d’Anthony Nolan, a reçu un appel téléphonique lui disant qu’il était un donneur compatible, et la procédure de sauvetage était prévue pour le même jour que le match.

Il n’a pas hésité à décider ce qu’il devait faire, déclarant : « La vie est plus importante qu’un match de football à la fin de la journée. Aucun match de football ne vaut sauver la vie de quelqu’un.’

Le fan de Man United, Sam, qui vit à Dudley, dans les West Midlands, a été admis hier soir à la London Clinic, un hôpital privé, et a subi la procédure ce matin.

Beth a révélé qu’il était venu aussi après l’opération en chantant “le football rentre à la maison”.

Le couple a regardé le match ensemble sur Facetime avec Sam dans son lit d’hôpital, et elle a décrit la victoire comme “amère” parce que “l’atmosphère était incroyable”.



Sam n’a pas hésité quand il a réalisé que son opération était en conflit avec le match (Photo: SWNS)

Beth a donné les billets à ses frères fous de foot, Luke, 33 ans, et Josh, 30 ans, qui ont également eu la chance de séjourner à l’hôtel Dorchester.

L’infirmière clinicienne a déclaré que Sam avait refusé les billets « immédiatement » une fois qu’il avait réalisé l’affrontement.

Elle a ajouté: “Il a dit qu’il n’y avait aucun moyen de retarder le don parce que quelqu’un a besoin de ces cellules souches et c’est sa vie.”

«Ce n’est qu’un match de football. La vie de quelqu’un est bien plus importante. Sam est une personne extraordinaire et tous ceux qui le connaissent disent la même chose, il a plein d’amis. Ce n’était pas une surprise pour moi qu’il ait refusé les billets.



L’opération de Sam a réussi et il est venu aussi en chantant “Le football rentre à la maison” (Photo: SWNS)

En plus du don de cellules souches, Sam, un acheteur pour une entreprise de technologie de fabrication, a fait don d’un demi-litre de moelle osseuse.

Sam s’est inscrit au registre lors d’un match de football commémoratif organisé à la mémoire d’Olly Wilkes, qui s’est suicidé à l’âge de 22 ans.

Le père d’Olly, Simon Wilkes, 57 ans, souffre d’une maladie du sang et a essayé de sensibiliser à la maladie et d’aider plus de gens à donner des cellules souches.

Simon, de Brierley Hill, West Midlands, a déclaré qu’il était submergé d’émotion par le geste de Sam qui n’a jamais vu l’Angleterre jouer ou être allé au stade de Wembley.

Il a déclaré: «C’est une chose unique dans une vie de gagner cela… Il sacrifiait déjà du temps de travail et maintenant il sacrifie la chance de sa vie.

«C’est incroyable ce que Sam a fait, il pourrait sauver la vie de quelqu’un, et je suis tellement fier d’en faire partie. Je n’ai pas pu sauver la vie de mon fils, mais c’est son héritage.



Sam est un grand fan d’Angleterre et n’est jamais allé à Wembley (Photo : SWNS)

Simon a lancé une campagne pour amener Sam et Beth en finale, qui se joue également à Wembley.

Lineker a partagé l’histoire sur son compte Twitter avec ses huit millions d’abonnés, marquant la FA et le compte officiel de l’Angleterre, les exhortant à aider.

L’histoire a attiré l’attention du sponsor du tournoi Vivo, qui est intervenu pour offrir les billets du couple.

La société a déclaré dans un communiqué: “ Nous avons vu la couverture sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée que Sam avait raté l’occasion d’assister au match Angleterre Danemark après avoir été jumelé à une personne dans le besoin via le registre des cellules souches d’Anthony Nolan, et a accepté de faire une vie -don d’épargne à un patient atteint d’un cancer du sang ou d’une maladie du sang.

« En tant que sponsor officiel de l’UEFA Euro 2020, nous voulions le remercier pour son don désintéressé qui sauve des vies, nous avons donc pris des dispositions pour que Sam et sa petite amie assistent au dernier match Angleterre-Italie ce dimanche à Wembley en tant qu’invité de vivo. Nous espérons qu’ils apprécieront tous les deux l’expérience.

Beth a déclaré qu’ils étaient « submergés » par le soutien que Sam avait reçu depuis que la nouvelle a été partagée en ligne.

«Je ne peux pas croire comment cela explose partout. C’est fou, dit-elle.

«Nous n’avions pas demandé de billets gratuits – nous voulions juste avoir la possibilité d’en acheter – car ils sont comme de la poussière d’or – mais c’est devenu fou.

“Mon téléphone n’a pas cessé de sonner, mais nous sommes si heureux de pouvoir sensibiliser cette organisation caritative et j’espère que nous pourrons inscrire davantage de personnes au registre.”

S’exprimant depuis son lit d’hôpital, Sam a déclaré: “Je ne suis jamais allé à Wembley ni vu l’Angleterre en direct, donc ce serait un rêve devenu réalité d’être à la première grande finale à laquelle nous participons depuis 55 ans. Ce serait immense.

Il a ajouté: “L’essentiel était d’avoir l’opportunité de sauver une vie et de pouvoir faire connaître l’association.”

