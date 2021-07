Euro 2020: une femme licenciée pour avoir tiré malade pour regarder la demi-finale de Wembley

Le visage de Nina Farooqi a été diffusé sur les écrans de télévision du monde entier alors qu’elle célébrait l’égalisation de l’Angleterre

Un fan d’Angleterre qui a sorti un malade pour regarder les Trois Lions battre le Danemark à Wembley a été licencié après que son employeur l’a repérée à la télévision.

Nina Farooqi, 37 ans, a prétendu être malade pour pouvoir voyager d’Ilkley, dans le West Yorkshire, à Londres pour la demi-finale de l’Euro.

Elle a déclaré que son amie avait remporté des billets de dernière minute grâce à un scrutin et qu’il était peu probable que son entreprise lui donne congé en raison du manque de personnel.

En tant que superfan de football, l’occasion était trop belle pour la laisser passer et elle a dû prendre un train pour le déjeuner de Leeds à Londres pour arriver à temps pour le coup d’envoi mercredi soir.

Mais des scènes réconfortantes de Nina et de son amie célébrant le but égalisateur de l’Angleterre ont été diffusées en direct sur la BBC pendant cinq secondes et ont rapidement été reprises par les diffuseurs du monde entier.

Elle a déclaré que son téléphone avait “explosé” à la mi-temps, avec des messages d’amis en Australie et aux États-Unis qui l’avaient vue sur leurs écrans, et avait même découvert que la présentatrice de télévision Stacey Dooley avait partagé les images sur Instagram.

Nina a pris un train à 6 heures du matin pour retourner au Yorkshire pour se rendre au travail à l’heure, mais a reçu un appel plus tard dans la matinée lui disant de ne pas prendre la peine de venir.

Le producteur de contenu numérique de 37 ans a déclaré au Daily Telegraph: ” Ils ont dit qu’ils avaient vu que j’avais été au match, et j’ai été honnête sur la raison pour laquelle je l’ai fait.



La superfan d’Angleterre a reçu l’appel de son employeur alors qu’elle se rendait au travail le lendemain matin (Photo: Nina Farooqi)



Le téléphone de Nina a explosé et ses célébrations euphoriques sont même arrivées sur le fil Instagram d’une célébrité

«Mais je n’ai reçu aucune sympathie du tout et ils ont dit que c’était tout. C’est leur appel et la conséquence de ce que j’ai fait.

« Les émotions sont mitigées : nous sommes qualifiés pour la finale, je suis toujours aussi haut, mais j’ai aussi perdu mon emploi.

«Il y a un peu de regret, personne ne veut se faire virer, mais j’aurais aussi détesté le regret de manquer. Je recommencerais.

Nina a déclaré qu’elle avait utilisé son travail de bureau pour financer ses voyages pour assister à des matchs de football tout en travaillant en indépendant en tant que photographe de football et productrice vidéo et que des amis du football féminin s’étaient mobilisés pour lui proposer de nouveaux travaux.

Elle a ajouté: ” Cela ne s’est pas produit depuis 1996, je me souviens très bien d’avoir pleuré sur le canapé de ma mère lorsque Gareth Southgate a raté son penalty, et le fan de football en moi ne pouvait tout simplement pas le faire. Le football c’est ma vie.’

