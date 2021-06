Euro 2020: Wayne Rooney, héros de Man Utd, critique les fans anglais pour avoir hué les joueurs

Wayne Rooney a été déçu par les huées après le match nul entre l’Angleterre et l’Écosse à l’Euro 2020 (Photos : ./Sky Sports)

Wayne Rooney a critiqué les supporters anglais qui ont hué l’équipe après le match nul et vierge avec ses rivaux écossais à l’Euro 2020.

L’équipe de Gareth Southgate a remporté son match d’ouverture de l’Euro contre la Croatie, mais n’a pas pu marquer deux contre deux après un nul 0-0 contre l’Écosse à Wembley vendredi soir.

Les deux équipes ont repoussé les chances – le défenseur des Three Lions John Stones a frappé le poteau d’une tête et Stephen O’Donnell a été repoussé par un superbe arrêt de Jordan Pickford – et l’impasse a été accueillie par un accueil mitigé de la part des supporters à l’intérieur et à l’extérieur de Wembley.

Alors que l’équipe de Steve Clarke a été vue en train de célébrer au coup de sifflet final – sachant que la victoire lors de leur dernier match de groupe contre la Croatie les mènera probablement aux huitièmes de finale – les joueurs anglais ont été raillés en quittant le terrain.

L’Angleterre figurera presque certainement dans la prochaine étape du tournoi, mais les fans ont été déçus par la performance contre la troisième équipe la moins bien classée aux Euros.

Cependant, le buteur record de l’Angleterre et de Manchester United, Rooney, a exhorté les fans à “se ranger” de l’équipe et a déclaré que les huées et les railleries “n’aideraient personne à mieux jouer”.

«J’étais à Wembley avec mes deux plus vieux garçons pour regarder l’Angleterre faire match nul contre l’Écosse et à plein temps, je me suis levé et a applaudi les joueurs. Autour de nous, il y avait des fans qui huaient l’équipe », a écrit Rooney dans une chronique pour le Times.



Gareth Southgate a déclaré que l’Angleterre était «trop frénétique» car elle était détenue par l’Écosse (Photo: .)

“Cela m’a rappelé mon temps à jouer pour l’Angleterre, lorsque nous avons été moqués à plus d’une occasion – et je peux vous dire que cela n’a jamais aidé personne à mieux jouer, ni aidé l’équipe.

“Je pense que nous, en tant que pays et supporters de l’Angleterre, devons soutenir nos joueurs. Gareth Southgate et ses joueurs ne méritaient pas d’être hués vendredi.

«Je sais, à 100%, qu’ils donnent tout pour aider l’Angleterre à bien faire. Ces joueurs sont de jeunes garçons et je sais, de première main, à quel point il est difficile de porter ce maillot anglais et de partir en huée.

« Soyez patient avec eux. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe et il y a encore une bonne opportunité pour l’Angleterre de faire quelque chose à l’Euro 2020, alors pourquoi rendre leur tâche plus difficile ?

« Les huées ne feront que personne jouera mieux. Les réactions excessives ne sont pas ce dont nous avons besoin.

‘La patience. Soutenons cette équipe et restons derrière eux. Il y a beaucoup de pression à jouer pour l’Angleterre. Il n’y a pas besoin de huer.

Alors que l’Ecosse tentera d’atteindre les huitièmes de finale de l’Euro pour la première fois lorsqu’elle accueillera la Croatie à Hampden Park, l’Angleterre peut dépasser la République tchèque et remporter le groupe D lors de son dernier match de groupe mardi soir.

Southgate a estimé que son équipe était «trop frénétique» contre l’Écosse, mais a déclaré que l’Angleterre devait «rester positive» alors qu’elle tentait de remporter son premier trophée des Championnats d’Europe au cours des trois prochaines semaines.

“Nous étions trop frénétiques et pas patients dans les bonnes zones du terrain”, a déclaré Southgate à BBC Sport. « Nous savons que c’est une performance qui doit être meilleure.

‘C’est peut-être un point important. Nous voulions aller là-bas, gagner et nous qualifier. C’est ce que nous voulions faire et c’est un coup de pied dans les dents car nous ne l’avons pas encore fait.

«Mais nous restons positifs. C’est un tournoi de football et vous ne pouvez pas gagner tout le monde. Il va y avoir un accrochage en cours de route et il y a d’autres meilleures équipes qui ont fait match nul. Nous devons juste rester positifs et être prêts pour mardi.

