Euro 2020 : y a-t-il un match pour la troisième et la quatrième place ?

Le Danemark et l’Espagne auront-ils la chance de revendiquer la troisième place ? (Photo : Alexander Hassenstein/Alex Gottschalk/DeFodi Images via .)

L’Euro 2020 est le premier tournoi majeur de l’Angleterre en 55 ans, et seulement la deuxième occasion du pays de soulever un trophée, n’ayant atteint les deux derniers dans aucune compétition depuis 1966.

L’équipe de Gareth Southgate a dû surmonter une opposition difficile pour atteindre les deux derniers, battant la Croatie en phase de groupes, l’Allemagne en huitièmes de finale et le Danemark en demi-finale.

Demain, les Three Lions feront face à leur défi le plus difficile à ce jour, face à la redoutable Italie – qui est actuellement sur une série de 33 matchs sans défaite.

Les Italiens ont gagné leur place après avoir battu l’Espagne en demi-finale.

Mais alors que le monde attend avec impatience le match historique Angleterre-Italie, le Danemark et l’Espagne auront-ils l’opportunité de se battre pour la médaille de bronze ?

Voici tout ce que vous devez savoir.

Y a-t-il un match pour la troisième et la quatrième place de l’Euro 2020 ?

Contrairement à la Coupe du monde, l’Euro 2020 n’a pas de match de barrage pour la troisième place.

De nombreux fans de football considèrent cela comme une énorme honte compte tenu de la qualité du match, car le Danemark et l’Espagne sont tous deux des équipes performantes.



Non, il n’y aura pas de match entre le Danemark et l’Espagne (Photo : Visionhausl/.)

Cela signifie qu’il n’y a pas de troisième et quatrième places dans l’Euro, seulement première et deuxième.

Les Championnats d’Europe sont le seul tournoi international majeur qui n’a pas de match pour déterminer l’équipe classée troisième, avec un barrage existant également dans la Copa America et la Coupe d’Afrique des Nations.

Cependant, dans le passé, un match pour la troisième place a eu lieu dans les Euros, plus précisément entre 1960 et 1980.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

La décision d’annuler le match est intervenue après que le tournoi de 1980 ait subi de mauvais chiffres d’audience, ce qui a conduit à un format remanié du tournoi.

Ainsi, sans match pour la troisième place, les yeux du monde seront rivés sur le match entre les Trois Lions et l’Italie demain.

Vous pouvez regarder l’Angleterre contre l’Italie demain sur ITV et BBC One à 20 heures.

