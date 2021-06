Euro 2020 : Yarmolenko et Kane donnent un peu d’amour à Coca-Cola après le rebuffade de Cristiano Ronaldo

Tout le monde à l’Euro 2020 ne cherche pas les sponsors du tournoi (Photos: UEFA / YouTube)

La star ukrainienne Andriy Yarmolenko s’est moquée du camouflet de Coca-Cola de Cristiano Ronaldo à l’Euro 2020, tandis que le capitaine anglais Harry Kane a déclaré qu’il ne rejoindrait pas la réaction plutôt bizarre contre la boisson gazeuse.

Plus tôt cette semaine, le skipper portugais Ronaldo a retiré deux bouteilles de coca lors d’une interview avec les médias, tenant plutôt une bouteille d’eau et disant : « Agua ! » – ou « Eau ! » en portugais.

Les actions du quintuple vainqueur du Balon d’Or ont fait sensation et ont effacé 4 milliards de dollars (2,85 milliards de livres sterling) du cours de l’action de Coca-Cola, tandis que le milieu de terrain italien Manuel Locatelli a emboîté le pas quelques jours plus tard et la star française Paul Pogba a également déplacé un Heineken bouteille loin de lui apparemment pour des raisons religieuses.



Ronaldo s’est débarrassé des bouteilles de coca à sa table de conférence de presse (Photo: BACKGRID)

Mais avec l’UEFA prête à infliger une amende à d’autres joueurs ou nations qui emboîtent le pas, le ton envers les sponsors de l’Euro 2020 a changé jeudi, avec Yarmolenko se moquant de la cascade de Ronaldo, tandis que Kane et l’Écossais Scott McTominay ont tous deux refusé de se joindre au déplacement des bouteilles.

‘Est-ce que je peux faire quelque chose? J’ai vu Ronaldo ranger des bouteilles de Coca-Cola récemment », a déclaré Yarmolenko jeudi après avoir marqué et aidé lors de la victoire 2-1 de l’Ukraine sur la Macédoine du Nord pour être nommé Star du match.

« Je vais mettre Coca-Cola ici, je vais mettre Heineken devant elle ! Les gars, contactez-moi !’

Alors que Yarmolenko a fait la lumière sur les scènes récentes, l’Angleterre et le leader de Tottenham Kane – qui a un accord avec du coke et a récemment publié un tweet comparant le sentiment de marquer à « ce premier avant-goût indescriptible de Coca-Cola » – a défendu les sponsors.

“De mon point de vue, les sponsors ont le droit d’avoir ce qu’ils veulent s’ils ont payé l’argent pour le faire”, a déclaré Kane jeudi. “Ce n’est pas quelque chose auquel j’ai trop pensé, je suis plus concentré sur demain.”

L’Angleterre accueille l’Écosse à Wembley vendredi soir et McTominay, comme Kane, n’a pas de problème avec Coca-Cola, déclarant: ” Ce n’est pas un problème que Coca-Cola soit sur la table. Je ne le bois pas pour qu’ils puissent le laisser là tout ce qu’ils veulent.



McTominay a emporté un Coca-Cola sans sucre avec lui lorsqu’il est parti (Photo: UEFA / YouTube)

«Ils sont les sponsors du tournoi, ils sont donc plus que dans leur droit de l’avoir là-bas. Vous n’êtes pas obligé de le boire.

À la fin de la conférence de presse, McTominay s’est levé pour partir et a pris l’une des bouteilles avec lui en disant: “Je vais aussi prendre un coca light.”



Kane et Southgate ont tous deux défendu l’importance d’avoir des sponsors (Photo: UEFA)

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a également été invité à donner son avis sur le coke-gate, répondant: “Je pense qu’il y a beaucoup de sponsors dans le sport et l’impact de leur argent à tous les niveaux aide le sport à fonctionner, en particulier le sport de base dans notre pays nécessite beaucoup d’investissement et sans ces entreprises qui investissent, il est très difficile d’avoir les installations dont nous avons besoin.

« Nous sommes soucieux de l’obésité et de la santé, mais tout peut être fait avec modération. Tout ce qui est consommé avec modération est rarement un problème. Je comprends les inquiétudes des gens et les deux gars [Ronaldo and Pogba] ont des raisons différentes pour leurs positions qu’ils ont prises. Mais il y a toujours une image plus grande.

PLUS : La star italienne Manuel Locatelli se joint à Cristiano Ronaldo pour retirer les bouteilles de Coca-Cola lors d’une conférence de presse

PLUS : Le clip de la publicité Coca Cola de Cristiano Ronaldo refait surface quelques jours après qu’il ait retiré des bouteilles de l’interview

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();