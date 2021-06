Euro 2021 : 5 équipes avancent à l’Euro 2020 sans jouer

in

Cinq équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale sans même jouer au Championnat d’Europe.

France, Angleterre, République tchèque, Suède et Suisse tous sont assurés d’avancer car ils ont quatre points et ne finiront pas moins bien que troisièmes de leur groupe.

Résultats en finale Groupe B et C matchs ont laissé la Finlande et l’Ukraine à la troisième place du classement respectif avec trois points. Cela signifie que toute équipe avec quatre points est garantie d’être au moins parmi les quatre meilleures équipes pour la troisième place .

La Finlande et l’Ukraine n’ont pas encore été éliminées. Les résultats du groupe D mardi et du groupe E mercredi pourraient laisser ces troisièmes places avec seulement deux points .