Euro 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne sont diffusés l’Angleterre contre l’Allemagne ?

Raheem Sterling est jusqu’à présent le seul joueur anglais à avoir marqué à l’Euro 2020 (Photo: .)

Les huitièmes de finale de l’UEFA Euro 2020 se terminent aujourd’hui après une action de football passionnante au cours des derniers jours.

Les premiers matchs à élimination directe du tournoi ont connu de nombreux rebondissements, alors que l’Espagne a battu la Croatie dans un thriller de huit buts, tandis que la Suisse a triomphé de la France, favorite du tournoi, lors d’une séance de tirs au but acharnée.

Le drame est loin d’être terminé, car le plus gros match des huitièmes de finale débute aujourd’hui, l’Angleterre affrontant l’Allemagne.

C’est un match de football avec une histoire incroyable, un match que de nombreux fans de football à travers le monde ne voudront pas manquer.

Mais à quand exactement le match et comment pouvez-vous le regarder au Royaume-Uni ?

À quelle heure est Angleterre – Allemagne ?



Joachim Low, entraîneur-chef de l’Allemagne, cherchera à mettre fin aux rêves d’Euro de l’Angleterre ce soir (.)

Le match Angleterre-Allemagne devrait coup d’envoi à 17h (BST).

Il s’agit du premier des deux matchs disputés aujourd’hui, le deuxième étant la Suède contre l’Ukraine lors du dernier tour de 16 matchs à 20 heures.

Le vainqueur de l’Angleterre contre l’Allemagne affrontera les vainqueurs de la Suède contre l’Ukraine en quarts de finale.

Sur quelle chaîne est diffusé le match Angleterre-Allemagne et comment puis-je le regarder ?

Le match sera retransmis en direct sur BBC One, avec une couverture qui commencera à partir de 16 heures, une heure avant le coup d’envoi.

Non seulement le jeu sera diffusé sur BBC One, mais vous pourrez également le regarder en direct via la plateforme de streaming BBC iPlayer.

Quelle est la composition de l’Angleterre pour le match contre l’Allemagne ?



Southgate va-t-il faire bouger les choses pour le match contre l’Allemagne ? (Photo : .)

Bien qu’il n’y ait pas encore de composition confirmée, beaucoup ont prédit quelle équipe Gareth Southgate pourrait jouer contre la formidable équipe allemande, dirigée par Joachim Löw.

L’ancien joueur d’Arsenal Ian Wright a exprimé son désir de voir l’Angleterre jouer avec un 4-3-3, tandis que l’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre Gary Neville a opté pour un 3-4-3.

Southgate a largement préféré en avoir quatre à l’arrière dans le tournoi jusqu’à présent, mais aurait envisagé d’en jouer trois en défense pour le match contre l’Allemagne.

En avoir trois à l’arrière était la formation préférée lors de la campagne de Southgate pour la Coupe du monde 2018, où l’Angleterre a atteint les demi-finales – ce match pourrait-il voir le retour de cette formation plus offensive?

Il ne faudra pas longtemps avant de savoir quand les équipes entreront sur le terrain en début de soirée.

Coup d’envoi de l’Angleterre contre l’Allemagne sur BBC One à 17h

