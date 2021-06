Euro 2021 : Ali Daei à Cristiano Ronaldo après avoir égalé le record international de buts : vous inspirez des vies

TL;DR Une entreprise coréenne a créé la technologie Antenna-on-Display. Cela voit une antenne mmWave 5G transparente placée sous l’écran d’un smartphone. Cela devrait se traduire en théorie par une connectivité mmWave 5G plus fiable. mmWave 5G est le type de connectivité cellulaire le plus rapide disponible actuellement, dépassant la 5G inférieure à 6 GHz qui […] More