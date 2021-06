Euro 2021 : Angleterre vs Allemagne, Euro 2020 EN DIRECT : Aperçu, composition prévue, actualités de l’équipe et comment regarder ce match de l’Euro 2020

Bonjour et bienvenue dans notre Euro 2020 blog en direct pour le choc des poids lourds de ce mardi soir entre Angleterre et Allemagne à Wembley. Ce dernier match de 16 devrait être bon, comme c’est si souvent le cas lorsque ces deux équipes se rencontrent. Dans notre blog en direct, nous vous proposerons un aperçu du contenu, des nouvelles de l’équipe, puis des mises à jour minute par minute du match.

Angleterre vs Allemagne EN DIRECT: dernières mises à jour de l’EURO 2020

C’est le début de notre Angleterre vs Allemagne blog en direct, avec des mises à jour suivantes et avec les entrées les plus récentes les plus proches du sommet. Alors, suivez-nous pendant que nous profitons de cet énorme match des huitièmes de finale de l’Euro 2020 !

15:40 CEST: Le plus grand événement de capacité du Royaume-Uni depuis la pandémie

Il y a des foules d’environ 40 000 attendus à Wembley pour ce dernier match de 16. Cela signifie que ce Angleterre vs Allemagne game sera l’événement au Royaume-Uni avec la plus grande capacité depuis mars 2020.

15h15 CEST : Qui commencera pour l’Allemagne contre l’Angleterre ?

Allemagne devraient s’en tenir à leur système de trois à l’arrière, ce qui signifie que leur alignement probable est le suivant : Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger ; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens ; Havertz, Gnabry, Muller.

L’Angleterre contre l’Allemagne de MARCA a prédit les compositions

15:05 CEST: L’alignement prévu de l’Angleterre contre l’Allemagne

Gareth Southgate a de grandes décisions à prendre alors qu’il choisit son équipe pour cet énorme affrontement des 16 derniers. Il pourrait créer une surprise, mais le prédit Angleterre le XI de départ est : Pickford ; Walker, Stones, Maguire, Shaw ; Riz, Grealish, Philipps; Foden, Kane, Sterling.

14h50 CEST : Quand l’Angleterre contre l’Allemagne commence-t-elle ? Où pouvez-vous le regarder ?

Cette Angleterre vs Allemagne le jeu est dans le créneau horaire du début de l’Euro 2020 à 18h00 CEST, soit 17h00 BST ou 12h00 EDT. Pour ceux qui regardent depuis le Royaume-Uni, le match sera diffusé sur les chaînes de télévision et les plateformes de streaming de la BBC. Aux USA, c’est ESPN qui a les droits. Il y a plus de détails sur quand et où regarder ce match ici.