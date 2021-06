Euro 2021 : Après 2805 journées… Benzema marque à nouveau pour la France

Après 2 085 jours, Karim Benzema marqué pour France de nouveau. Son doublé au Puskas Arena contre le Portugal permis France gagner un match nul 2-2 avec les champions d’Europe.

La dernière fois Benzema avait marqué pour son pays avant le mercredi 8 octobre 2015, lors d’une victoire 4-0 contre Arménie à Nice, quand il a marqué deux fois en seulement deux minutes.

Après ce match, Benzema joué juste deux fois de plus pour France en 2015 avant une absence de six ans de l’équipe nationale. Avant l’Euro 2020, il a joué en amical contre Pays de Galles – manquer un penalty – et Bulgarie.

Une fois le Championnat d’Europe lancé, le n°9 a affronté Allemagne et Hongrie mais n’a réussi à figurer sur la feuille de match qu’au troisième et dernier match de groupe.

Benzemales buts de lui ont fait de lui le plus vieux France joueur à marquer plus d’une fois lors d’une Coupe du monde ou d’un Championnat d’Europe à l’âge de 33 ans et 186 jours, dépassant Zinedine Zidane. Son doublé contre Angleterre en 2004 était de 31 ans et 356 jours.

Ses objectifs sont venus cinq ans, huit mois et 15 jours après son dernier France buts. En 86 apparitions, il compte 29 buts.