Euro 2021 : Après avoir parcouru tout ce chemin, l’Euro 2020 est désormais à perdre pour l’Angleterre

Angleterre sont dans une autre demi-finale, et cette fois Gareth SouthgateL’équipe de se considérera comme la favorite des quatre dernières équipes de l’Euro 2020 pour aller jusqu’au bout et enfin mettre fin à leur attente de 55 ans pour l’argenterie.

Après avoir échoué de peu lors de la Coupe du monde 2018, perdant une avance pour être éliminé en demi-finale pour Croatie – puis de nouveau perdre une avance dans une autre demi-finale de l’UEFA Nations League 2019 contre les Pays-Bas, l’Angleterre a une expérience de tournoi qu’aucun des trois autres demi-finalistes ne peut se vanter.

Bien équilibré

porte sudL’équipe actuelle de a un bon mélange d’expérience en tournoi et de fraîcheur au plus haut niveau international.

Les goûts de Mason Mount, Declan Rice, Jadon Sancho et Jude Bellingham n’auront pas de mauvais souvenirs des lacunes précédentes et auront beaucoup à offrir lorsqu’ils entreront sur le terrain.

Dans le même temps, les membres de l’équipe les plus expérimentés comme Harry Kane, Jordan Henderson, Kyle Walker et d’autres seront désespérés d’aller plus loin qu’ils ne l’ont fait lors des tournois récents, en particulier avec les demi-finales et la finale qui se joueront à Wembley.

Faim

KaneLe désir de gagner de l’argenterie est devenu de plus en plus clair ces derniers temps, le capitaine de l’Angleterre et de Tottenham souhaitant désormais quitter les Spurs pour concourir au niveau des clubs, mais cette soif pourrait être étanchée cet été.

Harry Kane est félicité par Jadon SanchoMike Hewitt / POOL.

Bien qu’il n’ait pas remporté de trophée dans sa carrière, Kane a la mentalité d’un pro de niveau élite, tandis que les goûts de Henderson, Pierres et marcheur savent ce qu’il faut pour gagner des trophées grâce à leurs succès avec Liverpool et Manchester City, respectivement.

Kieran Trippier est un vainqueur du titre de LaLiga Santander, tandis que les joueurs de Chelsea de l’équipe sont champions d’Europe.

Avantage à domicile

Le nouveau format du Championnat d’Europe de cet été n’a pas été universellement bien accueilli, mais avec chacun des quatre demi-finalistes ayant eu le luxe de jouer leurs matchs de groupe à domicile, il est clair que l’avantage à domicile et moins de déplacements ont fait une différence.

Angleterre, ayant joué à Rome pour leur quart de finale, sont maintenant de retour à domicile à Wembley pour la demi-finale et la finale potentielle, ce qui leur donne l’avantage contre les deux Danemark et – s’ils dépassent les Danois – l’Italie ou l’Espagne.