Euro 2021 : Après un an d’absence, les supporters reviennent et le football est de retour !

in

La défaite 3-0 de la Hongrie contre le Portugal mardi ne sera probablement pas un match dont on se souviendra trop longtemps de ce qui s’est passé sur le terrain, mais l’occasion restera dans l’histoire.

Pas moins de 61 000 fans ont rempli le Aréna Puskas, ce qui en a fait le premier match de football de niveau élite à se jouer dans un stade presque plein depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Les choses ont changé

La dernière année de football a commencé à devenir normale, non pas que quiconque aurait voulu que les stades vides deviennent une habitude.

Mais pendant que les fans se sont éloignés de leurs sièges, de nouvelles normes ont été trouvées. La capacité d’entendre chaque mot des joueurs et des entraîneurs était une nouveauté pendant un certain temps, puis est devenue un luxe qui n’avait jamais été offert aux diffuseurs de télévision et aux journalistes présents.

Les fans du Portugal célèbrentLaszlo Balogh / POOL.

En ce qui concerne les buts du football lui-même, l’avantage à domicile n’est plus qu’un élément d’une époque révolue, les équipes à l’extérieur connaissant de plus en plus de succès en l’absence d’hôtes loin d’accueillir.

Un long temps à venir

L’attente de la vraie normalité se termine cependant, et mardi soir à Hongrie nous l’a rappelé. Les rues autour d’eux vont être fermées et/ou remplies de circulation mais, plus important encore, la bande-son dont tous les fans de football ont rêvé depuis si longtemps est de retour.

Chaque célébration de but, les appels au handball, les protestations contre les officiels et le silence momentané lorsqu’une équipe à domicile concède un but avant que les acclamations des supporters à l’extérieur ne se fassent entendre sont tous sur le chemin du retour.

Le football tel que nous le connaissons nous a été retiré en 2020, mais il revient en 2021, et espérons que ce sera pour de bon.