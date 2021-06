Euro 2021 : Atalanta : D’un club de yo-yo provincial à la domination de l’Euro 2020

in

Il semble difficile de terminer un jeu à Euro 2020 sans entendre parler de Atalante.

Joakim Maehle marqué dans Danemarkla victoire de s sur le Pays de Galles ; Matteo Pessina a marqué ce qui s’est avéré être Italievainqueur de contre l’Autriche ; Martre de Roon a été éliminé avec le Pays-Bas contre la République tchèque ; Mario Pasalic a marqué un niveleur dramatique pour Croatie contre l’Espagne ; Remo Freuler‘s la Suisse battre la France championne du monde ; Robin Gosens‘ Allemagne tombé en Angleterre; et Rouslan Malinovskyi affronte la Suède avec Ukraine ce mardi soir. Sur les huit huitièmes de finale, alors, Atalante sont représentés en sept.

Buts des Nerazzurri à l’Euro 2020

Maehle et Pessine chacun a deux buts à son actif cet été, Gosens et Pasalique en avoir un chacun et Alexeï Miranchuk – éliminé en phase de groupes avec Russie – a obtenu un bon but à lui.

Mais c’était Gosens‘ contre le Portugal qui a attiré le plus d’attention, et même avant le Championnat d’Europe, il était toujours le joueur le plus susceptible d’être le prochain à sortir de Bergame.

Sans doute le meilleur joueur latéral gauche d’Europe au cours des deux dernières saisons, Gosens a montré son meilleur contre le Portugal. Ayant un but exclu, l’ailier volant s’est inscrit sur la feuille de match, en a aidé un autre et n’a eu qu’une deuxième passe décisive parce qu’il s’agissait d’un but contre son camp.

Le héros improbable de l’Italie

Pessine n’a même pas été nommé dans l’équipe initiale de 26 hommes de Roberto Mancini, ce qui a fait froncer les sourcils compte tenu de ses performances avec Atalante au cours de la dernière année et, avant cela, en prêt à Hellas Verona. Mais il s’est bien inséré après avoir remplacé Lorenzo Pellegrini à la dernière minute, marquant Italiebut victorieux de lors d’apparitions consécutives contre le Pays de Galles puis l’Autriche.

Coéquipier Rafael Toloi a également été naturalisé quelques mois avant le tournoi et nommé dans l’équipe de 26 joueurs.

Un club en plein essor

Atalanteest en hausse depuis Gian Piero GasperiniLa nomination de 2016 a été époustouflante. D’un club de yo-yo historiquement provincial jusqu’à son arrivée à Bergame, La Déa ont été transformés en habitués de la Ligue des champions – s’étant qualifiés pour leur troisième saison consécutive dans la compétition des clubs d’élite européens – et ont également atteint la finale de la Coppa Italia à deux reprises au cours des trois dernières saisons.

Ils ont battu Liverpool, Valence, Ajax, Everton, Lyon et donné des moments difficiles au Borussia Dortmund et à Manchester City sous Gasperini, et maintenant leurs joueurs montrent également leurs talents sur la scène internationale.