Euro 2021 : Bale espère le destin du Pays de Galles à l’Euro 2020

Gareth Bale a fait l’éloge de la performance du Pays de Galles alors qu’il a fait un pas de géant vers la qualification du Groupe A avec une victoire 2-0 sur la Turquie mercredi soir.

Malgré l’absence d’un penalty, Balle a réalisé une performance d’homme du match à Bakou et pense que son équipe est sur le point d’atteindre la prochaine étape de l’Euro 2020.

“Je suis absolument ravi de la victoire, nous nous sommes battus dur, avons travaillé nos chaussettes, oui j’ai raté un penalty mais je sens que j’ai fait preuve d’un bon caractère pour continuer”, Balle mentionné.

“Ce deuxième but était la cerise sur le gâteau. Vous aimeriez penser que [four points] suffirait, nous devrons attendre et voir, si vous nous aviez offert quatre points au départ, nous vous aurions mordu la main.”

Aaron Ramsey a inscrit le premier but du Pays de Galles juste avant la mi-temps et a déclaré que son équipe méritait pleinement sa victoire.

“J’ai ressenti un peu de soulagement, j’avais déjà eu deux occasions de marquer mais cette première mi-temps d’aujourd’hui était superbe, nous avons vraiment dominé”, Ramsey mentionné.

“En deuxième mi-temps, nous avons fait preuve d’un grand caractère et je pense que nous méritions amplement la victoire. Le penalty a été un gros moment mais nous n’avons pas paniqué, nous n’avons rien laissé de côté et nous avons travaillé dur les uns pour les autres.”

Connor Roberts a scellé les trois points dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps et l’a qualifié de point culminant de sa carrière.

“C’est le meilleur moment de ma carrière qui ne sera probablement jamais égalé”, Roberts mentionné.

“Aujourd’hui est une étape énorme, nous avons un match énorme dimanche, mais cela ne nous a pas fait de mal de gagner aujourd’hui. Nous sommes un groupe jeune mais nous avons de la résilience, des gens qui courront jusqu’à la dernière minute et nous l’avons fait ce soir. “