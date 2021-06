Euro 2021 : Belgique vs Portugal, Euro 2020 EN DIRECT : Compositions, actualités des équipes et dernières mises à jour

Bonjour à tous et bienvenue à notre prochain Euro 2020 blog en direct, où nous couvrirons le choc des poids lourds de dimanche soir entre Belgique et le Portugal. Ces 16 derniers matchs devraient être brillants, car l’équipe classée numéro un au monde affrontera les tenants du Championnat d’Europe en titre. Nous aurons également un aperçu du contenu, des nouvelles de l’équipe et des mises à jour minute par minute du match.

Belgique vs Portugal EN DIRECT: dernières mises à jour de l’UEFA EURO 2020

C’est le début de cette Blog en direct Belgique vs Portugal. Ci-dessous, nous aurons toutes les mises à jour du match de ce soir, qui débutera à 21h00 CEST. Les mises à jour les plus récentes sont les entrées les plus proches du sommet.

19:10 CEST : la Belgique est arrivée à La Cartuja

Belgique ont déjà dû jouer entre Saint-Pétersbourg et Copenhague et maintenant ils ont dû voyager jusqu’au sud de l’Espagne, pour La Cartuja à Séville. Ils sont arrivés au sol, cherchant à vaincre cet adversaire coriace en le Portugal.

18:45 CEST: Les équipes prévues Belgique vs Portugal

Nous aurons les line-up confirmés pour vous dans ce blog en direct dès qu’ils sortiront. Pour l’instant, voici quelques informations sur ce que l’UEFA pense que seront les XI probables. Pour Belgique, l’alignement prévu est : Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen ; Meunier, De Bruyne, Witsel, Thorgan Hazard ; Carrasco, Lukaku, Eden Hazard. Pour le Portugal, son: Rui Patricio; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro ; Palhinha, Sanches, Moutinho ; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

18h30 : C’est Lukaku contre Cristiano pour le Soulier d’Or de l’Euro 2020

Cela pourrait être un match énorme pour décider qui remportera le Soulier d’or de l’Euro 2020. Actuellement, Cristiano Ronaldo ouvre la voie sur cinq buts et Romelu Lukaku a trois. L’un d’eux se retirera du tournoi ce soir, cependant.

18:10 CEST : Où se déroule la Belgique contre le Portugal ?

Ce match se déroule en fait en Espagne. le Belgique vs Portugal la seizième réunion se tient à La Cartuja à Séville, où Espagne ont joué leurs trois matches de groupe. Le terrain n’était pas dans un très bon état pour ces matchs, alors voyons comment ça se passe ce soir. Les températures devraient également être chaudes, autour de 29 degrés Celsius, même si Belgique vs le Portugal est l’heure tardive du coup d’envoi.

17:55 CEST : Quand commence la Belgique contre le Portugal ? Où pouvez-vous le regarder ?

celui de ce soir Belgique vs Portugal Le match commence à 21h00 CEST, soit 20h00 BST pour les fans du Royaume-Uni et 15h00 EDT pour ceux de la côte est des États-Unis. Quant à savoir où regarder ce match, il sera diffusé sur ITV au Royaume-Uni et il pourra être regardé et diffusé sur les plateformes d’ESPN aux États-Unis.