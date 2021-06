Euro 2021 : Benzema devient leader de la France

in

Karim Benzemala décision de prendre Francecoup de pied de pénalité crucial contre le Portugal mercredi soir, le désigne comme le futur chef de Didier Deschamps‘ côté.

Benzema avait raté sa précédente tentative de 12 yards – contre le Pays de Galles lors d’un match d’échauffement avant le tournoi – mais avec un preneur régulier Antoine Griezmann sur le terrain, l’homme du Real Madrid a encore intensifié sa reconversion.

L’identité de leur tireur est un débat que la presse française a régulièrement ces derniers temps, et Griezmann a donné son avis sur eux à deux reprises.

“J’aimerais continuer à les prendre”, a-t-il déclaré à Telefoot après Francepremier match de groupe.

“C’est à moi de décider si je les prends ou si je les donne à quelqu’un d’autre.

“Je suis heureux de les partager, il n’y a pas de problème avec ça.”

Puis lors de la conférence de presse du le Portugal correspondre, Griezmann est allé plus loin avec sa volonté de partager la charge.

“Je suis ouvert à quiconque veut les prendre”, a-t-il déclaré.

“Si quelqu’un est confiant, alors pourquoi ne pas le laisser partir.”

Mbappé, cependant, ne chantait pas à partir de la même partition lorsqu’il a été informé de ces commentaires.

“Je l’ai entendu parler de pénalités”, a déclaré le joueur de 22 ans.

“Pour le moment, le coach ne nous a rien dit. Il n’y a pas de hiérarchie.”

“Kylian les prend bien. Je l’ai vu les faire à l’entraînement. C’est bien s’il veut essayer”, Griezmann ajoutée.

Ce va-et-vient met en évidence l’un des Deschamps‘ tâches clés en tant qu’entraîneur : garder les superstars Benzema, Griezmann et Mbappé tous heureux et travaillant pour l’équipe.

Benzema – mais à peine de retour dans l’équipe – est devenu d’emblée l’un des joueurs les plus influents, aux côtés de Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Raphaël Varane et Griezmann.

Sur le terrain, il a eu besoin de temps pour s’adapter, mais ses buts tant attendus – il a obtenu une seconde après le penalty – lui donneront confiance.

Mais avec 60 touches contre le Portugal – 12 de plus que Griezmann et 18 de plus que Mbappé – Benzemal’influence de s’accroît tout le temps.