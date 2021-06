Euro 2021 : Benzema : j’ai ressenti la pression de toute la France, mais c’est normal

in

Karim Benzema inscrit deux buts en Le nul 2-2 de la France contre le Portugal dans le dernier match de la Euro 2020 phase de groupes mercredi soir, et il a révélé qu’il n’avait plus de poids après avoir marqué pour Les Bleus.

le Real Madrid l’attaquant, qui avait été exilé de la France équipe de 2015 jusqu’à son retour juste avant le Championnat d’Europe, a réussi à trouver le fond du filet lors du cinquième match après son retour, après avoir disputé deux matches amicaux d’échauffement et deux matches de phase de groupes avant le le Portugal choc.

“Il y avait beaucoup de pression autour de moi et je sais que c’est normal”, Benzema a déclaré dans son interview d’après-match.

“Mais je n’ai jamais abandonné et j’ai beaucoup bougé et cherché des occasions. Aujourd’hui, cela a fonctionné pour moi. Mais le plus important est que nous soyons dans les 16 derniers.

“Je n’ai aucun doute, mais je sens que tout le pays me regarde et c’est normal après cinq ans sans être ici. Je veux en profiter avec tout le monde.”

Interrogé sur la pression qu’il a ressentie, Benzema a expliqué qu’il sentait les yeux de tout le monde en France sur lui mais que cela lui a en fait profité sur le terrain.

“Oui, je l’ai ressenti, de tout le pays, mais je suis footballeur et je suis professionnel et j’ai aussi besoin de cette pression”, a-t-il ajouté.

“Maintenant, je suis heureux d’avoir marqué et d’être qualifié pour les huitièmes de finale. Real Madrid J’avais l’habitude de marquer, mais je voulais recommencer avec France.”

Malgré sa longue absence du France équipe, le joueur de 33 ans reste le favori des fans parmi les Les Bleus‘ contingent itinérant, et il les a remerciés pour leur soutien.

“C’est ce dont nous avons besoin pour aller jusqu’au bout. Personnellement, j’ai été touché par leur soutien ce soir et j’espère qu’il y aura plus de nuits comme celle-ci”, Benzema conclu.