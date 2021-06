Euro 2021 : Billy Gilmour : Le gamin écossais qui a illuminé le stade de Wembley

Billy Gilmour a grandi dans la paisible ville d’Ardrossan, sur les rives de la rivière Clyde, dans le sud-ouest de l’Écosse.

Son talent de footballeur, cependant, l’a emmené plus au sud.

“Ma mère travaillait tard et mon père était parti avec la marine, alors mon grand-père et mes oncles m’accompagnaient après l’école pour prendre le bus pour Rangers, ” Gilmour a raconté à Versus qu’il voyageait une heure par jour pour s’entraîner à Glasgow.

Rangers savaient qu’ils avaient quelque chose de spécial entre les mains et, en 2017, après avoir été pourchassé par plusieurs grands clubs, il a signé pour Chelsea pour seulement 600 000 euros.

Certains l’ont averti de rester en Écosse car il n’était pas physiquement prêt pour le déménagement, mais Gilmour ne doutait pas d’aller à Londres.

“Je voulais jouer en Premier League”, a-t-il déclaré.

“J’aimais étudier et imiter Cesc Fabregas, Luka Modric et [Andres] Iniesta. Je base mon jeu sur eux.”

Gilmour arrivé a Chelsea à seulement 16 ans et a fait ses débuts en Premier League à 18 ans.

“Il est à l’aise avec le ballon et la façon dont il passe et se déplace, sa discipline et sa personnalité sont tous formidables”, a déclaré Chelsea légende et entraîneur-chef de l’époque Frank Lampard.

Gilmour a incroyablement remporté le prix de l’homme du match lors de ses débuts en Premier League, en FA Cup, en Ligue des champions et en Écosse après une superbe performance contre l’Angleterre au stade de Wembley.

“Jouer à Wembley était encore mieux que je ne le pensais”, Gilmour admis après le match.

À seulement 1,70 m, il n’a pas été intimidé au milieu de terrain par Kalvin Phillips ou Mason Mount, et il a eu raison d’eux dans la nuit avec une performance exceptionnelle.

A seulement 20 ans, Gilmour a déjà joué 22 matchs avec Chelsea, a levé le trophée de la Ligue des champions et a éclipsé tout le monde dans un Ecosse contre Angleterre derby au championnat d’Europe. De grandes choses pourraient attendre pour ce jeune écossais.