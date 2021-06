Euro 2021 : capacité de Wembley augmentée pour les demi-finales de l’Euro 2020, finale

in

Plus que 60 000 fans sera autorisé à se qualifier pour les demi-finales et la finale du Championnat d’Europe au stade de Wembley après que l’UEFA a obtenu un accord mardi avec le gouvernement britannique sur une capacité accrue.

Aucun détail n’a encore été fourni sur la façon dont les fans d’outre-mer peuvent potentiellement y assister sans avoir à se mettre en quarantaine après avoir pris l’avion pour Londres.

Le gouvernement avait déjà accepté d’augmenter la capacité actuelle de la phase de groupes d’environ 22 000 à au moins 40 000 pour un match des huitièmes de finale et les trois derniers matches de la Euro 2020 tournoi au stade de 90 000 places.

Maintenant, Wembley sera autorisé à être à environ 75% de capacité pour les demi-finales et la finale.

“Les 18 derniers mois nous ont appris – sur et en dehors du terrain – à quel point les supporters font partie intégrante du tissu du jeu”, a déclaré le président de l’UEFA. Alexandre Ceferin mentionné. “Ce tournoi a été une lueur d’espoir pour rassurer les gens que nous revenons à un mode de vie plus normal et c’est une nouvelle étape sur cette route.

« Je suis reconnaissant au Premier ministre et au Gouvernement britannique pour leur travail acharné à finaliser ces arrangements avec nous. »

Les touristes de toutes les nations non britanniques participant à l’Euro 2020 doivent se mettre en quarantaine pendant au moins cinq jours à leur arrivée dans le pays en vertu de la réglementation générale sur la pandémie pour contenir la propagation de la maladie. coronavirus.

L’UEFA a déclaré la semaine dernière qu’elle était en pourparlers avec les autorités à Londres pour autoriser les fans à rester dans le pays moins de 24 heures et à rester dans les bulles. L’UEFA demande également des exemptions de quarantaine pour les VIP, y compris les représentants des sponsors.

On craint que la Grande-Bretagne ne voit le début d’une troisième vague d’infections à coronavirus avec des cas atteignant 68 449 au cours des sept derniers jours. La résurgence est le résultat de la variante delta hautement contagieuse identifiée pour la première fois en Inde, suscitant des inquiétudes parmi les dirigeants européens concernant la foule croissante à Wembley.

“J’espère que l’UEFA traitera (avec cela) de manière responsable et je ne pense pas que ce serait bien si les stades y étaient pleins”, a déclaré la chancelière allemande. Angela Merkel dit à Berlin.

L’Allemagne impose une quarantaine stricte de 14 jours aux personnes venant de Grande-Bretagne en raison des craintes que davantage de cas de la variante delta ne soient importés, mais d’autres pays de l’Union européenne autorisent les voyageurs entièrement vaccinés à éviter la mise en quarantaine.

Pour entrer à Wembley, les fans doivent produire un résultat négatif au test de flux latéral ou prouver qu’ils ont été complètement vaccinés.

L’Euro 2020 voit les plus grandes foules en tout cas en Grande-Bretagne depuis que la pandémie s’est installée dans le pays en mars 2020.