Euro 2021 : Capello met en garde l’Italie : ne nous endormons pas, l’Espagne joue au foot au ralenti

in

Fabio Capello a mis en garde l’équipe nationale italienne contre l’hypnose sur le terrain par Espagnetempo lent de la demi-finale de l’Euro 2020 entre les deux équipes.

L’ancien Real Madrid L’entraîneur a brisé les vertus de La Roja et a donné quelques conseils aux joueurs italiens avant le duel, qui aura lieu mardi au stade de Wembley.

“[Italy should] ne pas s’endormir”, Capello dit le Corriere della Sera.

“Espagne jouer au football lent. Si nous suivons ce rythme, nous courons le risque de souffrir. Espagne ont de grandes qualités techniques, une excellente possession de balle.

“Pour contrer cela, nous avons besoin de vitesse et de luminosité pour récupérer le ballon : recommencer et attaquer immédiatement. Nous avons de la qualité et la défense espagnole n’est en aucun cas imbattable.”

Capello a également accordé une autre interview à La Vanguardia pour affirmer que Léonard de Spinazzola pourrait aider l’Italie à trouver des solutions contre la défense espagnole. le Rome l’arrière gauche a subi une rupture du tendon d’Achille contre la Belgique et manquera le reste de Euro 2020.

“L’Italie est une équipe qui développe un football très rapide, de très bonne qualité”, a déclaré Capello.

“Tout le monde court, tout le monde aide, ils ont une bonne approche tactique. C’est dommage, car [Spinazzola] est un footballeur qui pourrait briser la défense de l’Espagne, comme il l’a fait dans d’autres matchs.”

L’entraîneur italien a ensuite loué à la fois les compétences et la mentalité de Le milieu de terrain de Barcelone et de l’Espagne Pedri et a fait une prédiction audacieuse.

“J’aime Pedro,” Capello dit La Vanguardia. “Je n’ai jamais vu un joueur de 18 ans avec une telle personnalité et qualité que Pedri.

“Il a une confiance impressionnante. En plus, il travaille dur, court, défend, attaque. Il est incroyable. Il est bien connu que la première fois que j’ai vu Messi jouer en direct, j’ai dit qu’il serait un phénomène et que je l’aimais.

“Eh bien, disons que Pedri, en tant que milieu de terrain, peut être le même, l’un des meilleurs au monde parce qu’il a tout.”